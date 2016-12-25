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大溪賞花去！橙黃、金黃色花海美艷破表

大溪賞花去！橙黃、金黃色花海美艷破表。（記者李容萍攝）

2016-12-25  21:56

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區中新里大鶯路的休耕農田，近年成為人氣很夯的的賞花景點，繼有「9月雪」之稱的白皚皚韭菜花田，現在更有整片橙黃、金黃色的萬壽菊齊綻放，遊客融入花海，在身後有黃色歐式建築和農莊陪襯，畫面如同轉換到MV場景，讓人宛如置身國外，美艷破表。

中新里位於大漢溪主流與分流間的低位河階上，由於夾於兩河道間，地勢較低，早期種植水稻，直到民國70年間由農政單位輔導開始大規模種植韭菜，9月韭菜花季落幕後，近日由萬壽菊接棒，預估花期可到12月底，甚至明年1月初。

萬壽菊的花語為：「長壽、多福、康寧、永駐的青春」；遊客到此賞花，滿滿亮黃與深橘交織的萬壽菊花，遠望近看各有不同感受，倒是農民提醒遊客在捕捉意境照之餘，別忘了留心自己腳步，千萬別踩壞花朵囉！

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  • 大溪賞花去！橙黃、金黃色花海美艷破表。（記者李容萍攝）

    大溪賞花去！橙黃、金黃色花海美艷破表。（記者李容萍攝）

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    大溪賞花去！橙黃、金黃色花海美艷破表。（記者李容萍攝）

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    大溪賞花去！橙黃、金黃色花海美艷破表。（記者李容萍攝）

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