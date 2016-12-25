復興航空遺留兩岸航線 恐無法再開航

2016-12-25 22:39

〔記者甘芝萁／台北報導〕復興航空11月22日起無預警停航，民航局日前已收回原本興航航權，並展開後續航權分配作業。不過對於其原本遺留下來的兩岸航線，未來其他航空公司要承接再飛航恐又有變數。民航局指出，復興航空停飛後，依國際慣例及相關規範，其原飛航中國機場之時間帶可由相關管理單位收回，且因中國機場相當繁忙，即使未來國籍航空公司獲配兩岸航權，恐也因中國機場時間帶無法取得或時間帶不佳，開航無法預期，致未能有預期的獲利，因此復興航空原飛航之兩岸航線實已不一定是黃金航線。

興航解散後，1700多名員工頓失工作，為維護消費者和員工權益，勞動部和交通部等單位皆通力合作，包括勞動部辦理多場就業服務資源宣導及說明會，提供失業給付、職業訓練生活津貼及相關就業服務等；民航局也配合勞動部，積極輔導員工尋求轉業機會，包括協調相關航空業者辦理機師招募說明會，鼓勵國內外航空公司晉用原興航的員工。

不過據了解，雖然民航局已收回興航原本遺留航線，正在準備進行航權分配，但這些航線並非都是「黃金航線」，他家航空業者是否願意提出申請、承接，恐有疑慮。民航局指出，國內航線部分，原興航執飛的台北-花蓮航線，目前由於花蓮地區交通已以陸運為主，空運需求甚低，華信自105年12月1日起短期承接花蓮航線來說，承載率僅3成多，已大幅虧損；至於其他國內航線，也因淡旺季明顯，也受天候因素影響，經營並不易。

興航原飛航的兩岸航線部分，未來他家航空公司承接執飛也面臨挑戰。民航局指出，兩岸航線部分，雖然復興航空原飛航上海熱門航線，外界認為較具有經營之利潤，但航空業者也曾表示，興航停飛後，依國際慣例及相關規範，其原飛航中國機場之時間帶可由相關管理單位收回，且因中國機場相當繁忙，即使未來國籍航空公司獲配兩岸航權，恐也因中國機場時間帶無法取得或時間帶不佳，開航無法預期，致未能有預期的獲利，興航原飛航之兩岸航線實已不一定是黃金航線，兩岸航線與國內航線之搭配方式，對航空業者而言已不具原先之誘因。

民航局指出，目前因各航空業者對飛航要求跟用人政策及進用要求標準不同，再要求業者現在馬上承諾雇用復興航空員工，在公司治理及實際運作上均有相當困難；考量航權分配完成後，航線籌辦與員工招聘均需作業時間，交通部及民航局將持續鼓勵航空業者多加雇用復興航空員工。民航局也再次呼籲復興航空董事會及主要股東，應主動負起企業社會責任，妥善處理與照顧旅客與員工權益。