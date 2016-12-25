和柯P、可達鴨長太像？台中枇杷鴨被質疑抄襲

台中花毯節的吉祥物枇杷鴨（左圖，擷自PTT），被網友認為是在抄襲柯文哲和可達鴨。（合成圖）

2016-12-25 13:36

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾在台中國際花毯節參觀時，赫然見到一隻吉祥物「枇杷鴨」，竟然與日本知名動漫《精靈寶可夢》中的可達鴨非常相似，只是頭上多戴了一頂枇杷帽，引起網友質疑這又是一起抄襲事件。

有鄉民在PTT發文表示，花毯節的吉祥物疑似抄襲《精靈寶可夢》，並PO出兩張照片，只見「枇杷鴨」身體的形狀、嘴巴扁平的模式都和可達鴨相去不遠，差別之處就是「枇杷鴨」有枇杷形狀的帽子。

網友們看到這兩張照片後紛紛留言，有人想知道主辦單位是否有得到授權，還有人感嘆台灣的文創真的是一蹶不振。不過某位網友則想起台北市長柯文哲跟可達鴨長得也很像，因此笑稱「枇杷鴨」應該是在抄襲台北市長才對。