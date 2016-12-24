興航工會突襲總統官邸陳情抗議 晚間離去

2016-12-24 21:25

〔記者劉慶侯／台北報導〕桃園市產業總工會，今日下午5時30分許，率復興航空企業工會成員約20餘名，突然前往總統官邸2號門前，手持「復興關廠、總統出面」等標語，於禁制區內非法集會，高舉標語及呼喊口號，要求總統出面解決勞資問題，

期間，北市警中正一分局多次柔性勸導，經在場憲警制止仍不停止，警方立即依「警察職權行使法」制止，並以優勢兵警力將群眾帶離圈圍。隨後，陳抗群眾在晚上6時5分，轉往中正紀念堂捷運站移動，自行搭乘捷運離去。