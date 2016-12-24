| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 生活

楓紅了！ 石門水庫賞楓正是時候

石門水庫楓紅了，現在賞楓正是時候。（記者李容萍攝）

2016-12-24  20:45

〔記者李容萍／桃園報導〕耶誕節連續假期何處去？開車到石門水庫走一趟，可以看到不同季節水庫的風貌。石門水庫楓林步道是北台灣民眾平地賞楓的好去處，建庫時種植3000多棵青楓，主要分布在溪州公園、中線公園、高線道路等處，目前楓葉已經逐漸轉紅，賞楓正是時候。

水利署北區水資源局副局長邱忠川表示，因為楓葉轉紅需要在日夜溫差10度以上且要有濕冷，石門水庫在冬季受東北季風帶來的濕冷天氣正是楓葉紅的氣候，今年入冬後氣溫一直很高，直到12月中旬一波東北季風帶來冷空氣，加上近來日夜溫差大，讓石門水庫的楓葉開始轉紅。

廣告
  • 滿山楓葉轉紅。（記者李容萍攝）

    滿山楓葉轉紅。（記者李容萍攝）

  • 石門水庫。（記者李容萍攝）

    石門水庫。（記者李容萍攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 楓紅 石門水庫 賞楓
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤海產粥
滷一鍋小豆乾
萬用好物✤XO醬
耶誕派對輕鬆辦！
轉寄

標題：楓紅了！ 石門水庫賞楓正是時候


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月24日‧星期六‧丙申年冬月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.