楓紅了！ 石門水庫賞楓正是時候

石門水庫楓紅了，現在賞楓正是時候。（記者李容萍攝）

2016-12-24 20:45

〔記者李容萍／桃園報導〕耶誕節連續假期何處去？開車到石門水庫走一趟，可以看到不同季節水庫的風貌。石門水庫楓林步道是北台灣民眾平地賞楓的好去處，建庫時種植3000多棵青楓，主要分布在溪州公園、中線公園、高線道路等處，目前楓葉已經逐漸轉紅，賞楓正是時候。

水利署北區水資源局副局長邱忠川表示，因為楓葉轉紅需要在日夜溫差10度以上且要有濕冷，石門水庫在冬季受東北季風帶來的濕冷天氣正是楓葉紅的氣候，今年入冬後氣溫一直很高，直到12月中旬一波東北季風帶來冷空氣，加上近來日夜溫差大，讓石門水庫的楓葉開始轉紅。