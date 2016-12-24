| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 生活

運動再久也沒有用！踩中6大地雷燃脂效果通通消失！

2016-12-24  20:06

〔iStyle頻道／綜合報導〕運動雖然是為了健康，但是大多數人都以身材為取向，無不希望自己的體態更美，然而，運動不是有動就有效，如果你沒有讓身體在最佳狀態，使用最正確的方式，其實效果會大打折扣，根據運動網站「Prevention」美國各地的培訓師和生理學家討論過後發現6個普通人最容易犯，讓運動效果大幅降低的錯！

1、姿勢不正確：若每一項動作沒有到位，就代表著強度會跟著降低，肌肉運動量小，燃燒的熱量也不多，一項研究顯示，良好的姿勢可以呼吸到更多氧氣，鍛鍊的時候就會更輕鬆，燃脂量也更多，記得運動不要急，把姿勢喬好，動作做正確最重要。

2、缺乏水分的狀態下：加利福尼亞州立大學運動學副教授Dan Judelson表示，身體中幾乎每個細胞都是由水組成，沒有水分，細胞無法有效運作，會疲勞地更快，運動會顯得更困難，Dan Judelson在一項研究中發現，脫水的運動員在重訓時，體力和運動效果明顯變差，他建議，在鍛鍊前後1至2小時內，以「每4.5公斤喝28c.c.」比例的水，可以完全補充汗水流失的水分。

3、信任機器上的卡路里數：別過度相信運動儀表上顯示燃燒卡路里的數字，這些數字大多不準確，美國肌力與體能訓練協會大會上提出的研究顯示，橢圓機顯示消耗熱量的數字平均多出真正燃燒量的30%，建議數字可以做為運動的依據和提高鍛煉的基準，但是不需要過度依賴。

4、忽略重訓的重要性：根據體育用品製造商協會的調查顯示，超過80%的女性都會放棄重訓，然而它能促進新陳代謝，搭配有氧訓練更是能增加飽足激素，並提高身體分解食物和穩定血糖的能力，延長你的飽足感。

5、心裡排斥運動：無論該項運動效果多強，能燃燒大量卡路里，但是你不喜歡它，就算效果再強，也無法有好的效果，以能燃燒300卡路里的運動來說，一旦你每個禮拜懶惰一次，一個月就會損失燃燒1200卡路里的機會，相反地，如果找到一個你喜歡，有毅力堅持的運動，就算再累也會有效果，根據美國內布拉斯加大學研究顯示，有超過一年運動習慣的女性，堅持的原因之一是因為他們都找到熱愛的運動項目。

6、在跑步機上看影片：不只是影片，甚至是雜誌，這些會額外讓你分心的東西都會使得運動強度降低，無法燃燒大量卡路里，不過，聽音樂可以增加有氧運動的持續性和強度，英國倫敦布魯內爾大學的研究發現，聽搖滾樂或流行樂能在好心情的狀態下，延長15%的運動時間。

廣告
  • 專家們發現一般人運動最常犯的錯！快看看自己是否中標了！（擷取自hoskelsa instagram）

    專家們發現一般人運動最常犯的錯！快看看自己是否中標了！（擷取自hoskelsa instagram）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 健康醫療 脂肪 運動
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤海產粥
滷一鍋小豆乾
萬用好物✤XO醬
耶誕派對輕鬆辦！
轉寄

標題：運動再久也沒有用！踩中6大地雷燃脂效果通通消失！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月24日‧星期六‧丙申年冬月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.