運動再久也沒有用！踩中6大地雷燃脂效果通通消失！
〔iStyle頻道／綜合報導〕運動雖然是為了健康，但是大多數人都以身材為取向，無不希望自己的體態更美，然而，運動不是有動就有效，如果你沒有讓身體在最佳狀態，使用最正確的方式，其實效果會大打折扣，根據運動網站「Prevention」美國各地的培訓師和生理學家討論過後發現6個普通人最容易犯，讓運動效果大幅降低的錯！
1、姿勢不正確：若每一項動作沒有到位，就代表著強度會跟著降低，肌肉運動量小，燃燒的熱量也不多，一項研究顯示，良好的姿勢可以呼吸到更多氧氣，鍛鍊的時候就會更輕鬆，燃脂量也更多，記得運動不要急，把姿勢喬好，動作做正確最重要。
2、缺乏水分的狀態下：加利福尼亞州立大學運動學副教授Dan Judelson表示，身體中幾乎每個細胞都是由水組成，沒有水分，細胞無法有效運作，會疲勞地更快，運動會顯得更困難，Dan Judelson在一項研究中發現，脫水的運動員在重訓時，體力和運動效果明顯變差，他建議，在鍛鍊前後1至2小時內，以「每4.5公斤喝28c.c.」比例的水，可以完全補充汗水流失的水分。
3、信任機器上的卡路里數：別過度相信運動儀表上顯示燃燒卡路里的數字，這些數字大多不準確，美國肌力與體能訓練協會大會上提出的研究顯示，橢圓機顯示消耗熱量的數字平均多出真正燃燒量的30%，建議數字可以做為運動的依據和提高鍛煉的基準，但是不需要過度依賴。
4、忽略重訓的重要性：根據體育用品製造商協會的調查顯示，超過80%的女性都會放棄重訓，然而它能促進新陳代謝，搭配有氧訓練更是能增加飽足激素，並提高身體分解食物和穩定血糖的能力，延長你的飽足感。
5、心裡排斥運動：無論該項運動效果多強，能燃燒大量卡路里，但是你不喜歡它，就算效果再強，也無法有好的效果，以能燃燒300卡路里的運動來說，一旦你每個禮拜懶惰一次，一個月就會損失燃燒1200卡路里的機會，相反地，如果找到一個你喜歡，有毅力堅持的運動，就算再累也會有效果，根據美國內布拉斯加大學研究顯示，有超過一年運動習慣的女性，堅持的原因之一是因為他們都找到熱愛的運動項目。
6、在跑步機上看影片：不只是影片，甚至是雜誌，這些會額外讓你分心的東西都會使得運動強度降低，無法燃燒大量卡路里，不過，聽音樂可以增加有氧運動的持續性和強度，英國倫敦布魯內爾大學的研究發現，聽搖滾樂或流行樂能在好心情的狀態下，延長15%的運動時間。
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標題：運動再久也沒有用！踩中6大地雷燃脂效果通通消失！
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