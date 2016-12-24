辛亥隧道撞鬼了？ 網友做圖神解釋
2016-12-24 23:03
網友神解釋為何故事當事人為何會覺得騎過辛亥隧道有人在掐他脖子。（圖擷取自批踢踢）
〔即時新聞／綜合報導〕不少人認為台北的辛亥隧道是個常鬧鬼的隧道，有網友說出自己大學時同學的中邪經驗，一名自稱西螺李昌鈺的網友做圖，神解釋鬧鬼原因，引發網友爆笑討論。
一名網友在批踢踢上發文表示，15年前和同學夜衝從市區回學校，但第一台車的同學突然瘋狂加速，然後失控摔車，正當其他人要停車關心時，這位同學又騎車然後加速再摔車，重複了5次。
最後他機車解體，人也受傷被送往醫院，事後當事人表示覺得很累，好像有人在掐他脖子，只見他的脖子呈現紫黑色。
隨後一名自稱西螺李昌鈺的網友推測，並畫出有趣圖片，他認為是安全帽的帶子勒住脖子，導致同學覺得有人在掐他，同時又因為安全帽帶勒住導致缺氧，所以當下當事人精神狀態必定不太正常，他甚至指出缺氧會導致如記憶力退化、情緒表達失常、視力受損、運動協調能力變差。
網友看完這些推測及畫風後，紛紛表示，「圖太好笑了XDDD」、「你安全帽系？」、「這圖一定要推」。
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