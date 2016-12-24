台中柳川整治完工啟用 打造浪漫水漾河岸
柳川啟用典禮特別安排音樂會，吸引民眾駐足欣賞。（記者張菁雅攝）
〔記者張菁雅／台中報導〕台中市柳川水質改善與景觀營造工程已完工，市府選在耶誕節前夕啟用，今天下午起安排一系列活動，除了有音樂會，河岸也裝置創意藝術光景，打造水漾河岸，讓民眾漫步河畔，過個不一樣的平安夜。
柳川（中正柳橋至民權柳橋段）整治完成後，成為台中市新興景點之一。市府水利局下午在柳川水舞台舉辦「柳岸花鳴－柳川啟用音樂會」，邀請多個在地樂團演出，吸引許多民眾駐足河畔欣賞，音樂會結束後，台中市長林佳龍、環保署長李應元及水利署長賴建信共同點亮創意藝術裝置，宣告柳川正式啟用。
林佳龍表示，台中市需要一條屬於市民、美麗的河川，柳川、綠川走過百年歷史，見證台中市發展，曾幾何時，河川被污染、加蓋，為了整治柳川，市府拓寬河道、縮減兩旁道路面積，做到「還地於河、還河於民」，並採取低衝擊工法，讓柳川成為一條會呼吸的河，這也是全國第一條在市區使用低衝擊工法的河川。另外，綠川開蓋、大康橋計畫、筏子溪整治等，市府都有整治計畫藍圖，未來將爭取中央支持，要讓孩子都能親近河川。
李應元則說，柳川改善工程總經費約3.9億元，環保署補助2.3億元，以污水截流配合水質淨化現地處理設施，雙管齊下改善柳川水質，此工程也帶動城市發展，據說周邊房價都因此上漲。
賴建信稱讚柳川媲美韓國的清溪川，他也表示，「創造台灣水岸環境從台中開始」，99年至今，水利署投入12億元在整治台中市河川，讓台中其他河川都能有良好的水域，不但加強排水安全，也注重景觀。
另外，柳川河岸空間有更點綴「永恆天鵝」、「柳樹風情」、「光之隧道」等多處裝置藝術，將展至明年2月12日。
柳川整治完成，重現新風貌。（記者張菁雅攝）
柳川裝置創意藝術光景。（記者張菁雅攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 高中生校慶穿納粹服挨轟 校方回應了！
- 納粹變裝案 光復中學優質高中認證、補助款飛了
- 幫阿母腳底按摩 收容人臉上分不清是淚是汗
- 瑪利歐酷跑夯！任天堂承諾 未來每年推3種手遊
- 恆春古城門將「亮」相 小小導覽員帶你文化遊
- 中國首都在哪裡？ NMB48成員答「台灣」
- 歐巴馬簽署法案 打破台美軍事交流門檻
- 麥可18歲愛女 開胸泳衣好吸睛
- A-Lin回到18歲 快閃校園嗨唱
- 神似穀保「蔡董」被當綽號 丁子坡︰很喜歡呀
- 深入部落7年 2師蟬聯安全推手獎
- 脊裂兒住院醫療、看護 新北率先補助
- 高鐵聯外道通車 地標脊背橋先點燈
- 5名男大生上山 溫泉沒泡成卻迷路報警
- 美女主播忘記桌子是透明 小褲褲被看光光…
- 我F16曾攔共機進領空 傳中嗆「蔡大小姐發威了」
- 《NBA 》少了葛瑞芬 快艇替補除馬刺
- （影音）邵雨薇手作耶誕甜點 男友吃完記得先誇獎！
- 12/24重要財經新聞一覽
- 柯P兩年做了什麼？ VR360影片看見「西區翻轉」
- NBA》勇士這戰術讓格林輕鬆得分 活塞教頭氣炸了（影音）
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Eggs sold in single-use packaging
- 一例一休新法磨合 北市給4個月寬限期
- 上班族刮中500萬 歸功愛女笑容招財
- 陳泱瑾湯圓DIY 超可愛網友推爆
- NBA》揪感心！NBA將提供退役球員醫療補助
- 黃子佼懸空劈腿 大嘆錢難賺
- 台日青棒賽》來台打過U12世界盃 福元悠真想念小籠包
- 聖誕復古PA 中區變歡樂城
- 就職典禮沒A咖藝人想站台 川普這麼說...
- 經國管理學院 22歲女學生墜樓已無氣息
- 瑞莎女兒正面照流出 混血巨眼萌翻
- 自由廣場》這個愛國組織無法管？
- 男「自宮」攔路求救 拒醫接回命根子
- 超A評論》史特拉斯堡、耶誕市集與台北經驗：台法雙邊商業與文化衝突
- 維持2萬年原始生活部落...攝影師拍下驚世照片
- 中資收購芝交所 美議員促證交會擋下
- 喬紫喬賣萌舞不慎洩底 大喬暴瘦疑撞鬼
- 賴清德讚陳幸妤變漂亮 歡迎扁夫妻回故鄉住
- 中國唐山傳大爆炸 現場狼藉 驚見殘肢
- 《中英對照讀新聞》Putin’s barking dog take center stage at media interview 普廷的吠犬在媒體訪談上成為焦點
- 溫網金牌手出院 親友團聚更療癒
- 璞園交換禮物 新台灣人抽到「假的」
- 李振昌加盟洛磯 忍痛向台灣隊說抱歉
- 竊賊出怪招 被逮竟「裝死」
標題：台中柳川整治完工啟用 打造浪漫水漾河岸
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email