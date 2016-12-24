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廟名相反非誤植 受天宮天空步道敲定「先徵圖、後施工」

2016-12-24  22:10

〔記者謝介裕／南投報導〕全國供奉玄天上帝總壇的南投縣名間鄉受天宮天空步道興建工程，在一片梯橋景觀退燒之下，是否興建引發各界關注。縣府強調，目前已先編列5000萬元規劃費，將採「先徵圖、後施工」2階段，比一般公共工程發包更加嚴謹的方式進行，避免竹山鎮瑞龍瀑布空中觀景台招惹民怨事件重演。

繼竹山太極峽谷天梯、南投天空之橋、信義玻璃吊橋、中寮龍鳳瀑布天空步道後，縣府也計畫在名間鄉松柏嶺遊憩區，以受天宮為主軸，闢建名稱暫訂為望月橋、彩虹橋與玄天橋，總長約450公尺的3座「天空步道」。

惟外界看法不一，有的認同可對地方發展帶來正面助益，但更多人擔憂的是，上述4個地區梯橋觀光熱度，可說是每況愈下，受天宮天空步道工程與其同質性太高，恐出現排擠效應，萬一無法吸引人潮，豈不變成浪費公帑？

而縣府規劃的示意圖中，竟出現與受天宮顛倒的「天受宮」字樣，也引發各界關注是否為誤植。縣府深入了解後，也證實確有這座廟，且距離受天宮僅1公里左右，據天受宮宮主陳政雄透露，他的祖先在柑橘園整地時，挖出斬妖除魔利器七星劍、鯊魚劍後，便依神明指示予以供奉，加上受天宮每年吸引的信眾高達4、500萬人次，一旦天空步道完成，相信融入宗教文化的新元素，一定能為地方再創觀光高峰。

縣府觀光處長王源鍾指出，竹山鎮瑞龍瀑布空中觀景台在發包後，設計圖太醜、影響自然景觀、水保等雜音不斷，為避免重蹈覆轍，受天宮天空步道興建工程，預計明年1月底前，將先上網公告「徵圖」，再由評審委員依設計特色、圖樣以及有無符合環保、水保等標準進行評選，減少民怨發生，以利天空步道工程早日完成。

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  • 南投縣名間鄉「受天宮」天空步道示意圖，赫見廟名相反的「天受宮」字樣，縣府調查證實非誤植，2間廟都位在松柏嶺地區。（記者謝介裕攝）

    南投縣名間鄉「受天宮」天空步道示意圖，赫見廟名相反的「天受宮」字樣，縣府調查證實非誤植，2間廟都位在松柏嶺地區。（記者謝介裕攝）

  • 南投縣名間鄉除了「受天宮」之外，另有一間「天受宮」，2間廟都位在松柏嶺地區，更增添宗教結合觀光發展的魅力。（記者謝介裕攝）

    南投縣名間鄉除了「受天宮」之外，另有一間「天受宮」，2間廟都位在松柏嶺地區，更增添宗教結合觀光發展的魅力。（記者謝介裕攝）

  • 南投縣名間鄉「受天宮」天空步道示意圖。（記者謝介裕翻攝）

    南投縣名間鄉「受天宮」天空步道示意圖。（記者謝介裕翻攝）

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