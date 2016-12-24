瑪利歐酷跑夯！任天堂承諾 未來每年推3種手遊

任天堂公司之前發行手機遊戲《超級瑪利歐酷跑》，遊戲推出4天下載量就突破4000萬次。（彭博）

2016-12-24 19:57

〔即時新聞／綜合報導〕任天堂公司之前發行手機遊戲《超級瑪利歐酷跑》（Super Mario Run），遊戲推出4天下載量就突破4000萬次。任天堂表示，從明年開始，每年都會推至少3種以上的手遊。

綜合報導指出，任天堂總裁君島達己今天表示，任天堂從明年開始，每年將會推出至少3種可在平板、手機上使用的手遊。在明年3月31日前，任天堂就會率先推出兩款手機遊戲，分別是「聖火降魔錄系列（Fire Emblem）」和「走出戶外動物之森系列（Animal Crossing）」遊戲。

目前《超級瑪利歐酷跑》是採取付費機制，玩家需支付9.99美元（約300元新台幣）才能解鎖所有遊戲內容。不過任天堂股東卻希望發行商推出內含小型交易的免費遊戲，這樣就能讓玩家在遊戲上花費數千美元，而不是只要一次支付10美元即可一路玩到底。但君島達己對此表示，未來企業模式將會依據任天堂所打造的遊戲而定。