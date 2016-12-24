萌！小水獺玩金屬圈樂得團團轉 咻...打飛同伴

水獺開心把玩金屬圈，下一秒卻打飛一旁的同伴。（圖擷取自影片）

2016-12-24 19:51

〔即時新聞／綜合報導〕網路上流傳一張GIF動圖，一隻動物園的水獺把玩著一個金屬鋼圈，不小心打飛隔壁的同伴卻渾然不覺，繼續玩得樂不可支。

這個動圖其實來自一個動物園影片，雖然看不出來是哪所動物園，但影片中的水獺玩到打飛同伴都不知道，引發網友熱議，樂在其中的水獺，網友也覺得十分可愛。

其實這段影片早在2015年就被上傳網路，直到近期被做成動圖才爆紅，更有人將影片中的水獺譽為「豬隊友」。不少網友也表示，「故意的是不是！」、「87分不能再高了」、「開心到打到別人都不知道」、「太可愛了拉！」。

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被金屬鋼圈打到的同伴飛出影片外。（圖擷取自影片）