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月薪嬌妻真實情節上演 婚姻契約卻讓女子崩潰

新垣結衣和星野源主演的超紅日劇《月薪嬌妻》，婚姻契約的劇情在台灣真實上演，卻讓女方差點崩潰。（圖擷自網路）

2016-12-24  16:41

〔即時新聞／綜合報導〕由新垣結衣和星野源主演的超紅日劇《月薪嬌妻》，其婚姻契約的劇情真實發生在台灣夫妻身上，但由於條款太過細節，包括什麼家務由誰來做、多久行房一次，讓女方最後只得求助精神科醫生。

據《中央社》報導，精神科醫師楊聰財透露，該個案是一對年約36歲上下的未婚夫妻，男方的職業是工程師，將婚姻契約訂得清清楚楚，例如誰該曬衣服、誰負責洗碗、家務用品由誰去買、誰專門繳水電費等等。

但女方不同意這種模式，她認為婚姻並非買賣契約，只好找上楊聰財諮詢。楊表示，男子剛開始仍然堅持己見，因為親兄弟也要明算帳，但在透過數次協商後，才讓兩人找到可以溝通的方法。

楊聰財還說，這幾年因為感情問題而就診的男性裡，有將近50%都是工程師，他們往往會被逼婚或是遇上感情騙子。因此楊醫師提供了4點建議，「Listen」聆聽對方意見、「Overlook」寬容對方缺點、「Voice」稱讚對方、「Effort」用心經營，如此一來就能組成「LOVE」，解決感情的苦惱。

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