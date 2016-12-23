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義大跨年煙火管制交通 汽車凌晨1點離場

義大跨年夜，摩天輪營業到凌晨12點半。（記者黃旭磊攝）

2016-12-23  19:04

［記者黃旭磊／高雄報導］義大世界下週施放高雄唯一跨年煙火，當晚將分三階段管制交通，汽車要凌晨1點才能離場。

義大連續7年舉辦跨年煙火，今年施放999秒煙火，首次使用「3D立柱燃放技術」，據稱是歷年最壯觀煙火秀。不過，往年民眾抱怨觀音山區車潮多，「散場塞車超過1小時，回到家都3-4點」，今年跨年夜逢周六，預估車潮比往年多。

義联集團公共事務部協理江惠頌表示，第一階段晚上9點管制自小客車（含計程車）進場，機車則從晚上11點管制進場，第二階段為散場管制，1月1日凌晨到1點只開放接駁車和機車離場，第三階段為凌晨1點後開放自小客車離場。

江惠頌說，31日下午2點起於永達技術學院仁武分校提供臨時停車場及接駁專車，義大客運照常行駛，並將於凌晨散場後加開高鐵左營線，方便民眾轉乘捷運。

義大世界購物廣場美食街及摩天輪跨年夜營業到凌晨12點半，專櫃則到晚上11點。

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  • 義大連續7年舉辦跨年煙火，今年施放999秒煙火。（義大提供）

    義大連續7年舉辦跨年煙火，今年施放999秒煙火。（義大提供）

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