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陸軍宜蘭紅柴林營區明開放 高空跳傘搶曝光

神龍小組高空跳傘。（記者涂鉅旻攝）

2016-12-23  16:40

〔記者涂鉅旻／宜蘭報導〕陸軍司令部明上午8點30分到下午3點30分將開放宜蘭紅柴林營區，舉辦今年最後一場「國防知性之旅－營區開放」活動，陸軍規劃，將安排神龍小組高空跳傘、阿帕契與黑鷹直升機編隊飛行、戰技操演、舞龍表演等動態操演，並靜態陳展各款軍用直升機、雲豹甲車等軍備，盼凝聚國人全民國防共識。

陸軍今上午在紅柴林營區舉辦營區開放預演，除陸軍儀隊、陸軍官校戰鼓隊、鼓號樂旗隊、陸軍一五三旅舞龍表演、國軍造型娃娃表演，另安排戰技操演、黑鷹直升機與阿帕契攻擊直升機慢速飛行入場、神龍小組高空跳傘等動態活動。其中，7名神龍小組成員將自5000英呎（約1524公尺）高空一躍而下，攜帶國旗、煙霧與彩帶，操作「3人踩肩式疊傘」等課目。

靜態展示部分，陸軍規劃，參展軍備包括眼鏡蛇直升機、阿帕契攻擊直升機、黑鷹直升機、雲豹甲車、M60A3戰車、M109A2、M110A2自走砲，以及各式雷達車、飛彈車與無人飛行載具。現場也安排園遊會及募兵攤位供民眾參觀。

神龍小組高空跳傘。（記者涂鉅旻攝）

蘭指部官兵表演綜合格鬥。（記者涂鉅旻攝）

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