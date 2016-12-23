竹市首座紙圖書館 頂埔國小學生愛上閱讀

新竹市第一座紙圖書館在頂埔國小，學生們開心地在紙做的桌椅上玩桌遊。（記者洪美秀攝）

2016-12-23 17:12

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市推動新校園運動，市長林智堅今天到頂埔國小，參觀竹市第一座「紙圖書館」，聽學生朗讀詩詞，還與學生在用瓦楞紙做成的桌椅上玩桌遊，小朋友都說現在好喜歡到圖書館，不只館內藏書豐富，還有各種好玩的圖書，一點都不無聊。

林智堅說，閱讀是一切學習的基礎，更是竹市教育重點工作項目，市府推動「新校園運動」，除從硬體設備上著手以人為本，更強調軟體設施以兒童為主體，此次結合社會資源活化圖書館，推動閱讀，讓學生們都愛上閱讀。

他也感謝正隆公司、大園汽電共生公司和山隆通運公司提供大批圖書，並用環保瓦楞紙做成的桌椅、書櫃，讓頂埔國小打造活潑有趣的全台第9座、新竹市第1座綠色書香紙圖書館，除美化閱讀空間，更營造圖書室為故事書的文本情境，讓圖書館更具書香童趣。

頂埔國小校長李敦仁說，紙圖書館啟用後，學生到圖書館的頻率增加了，且期待閱讀課，常覺得在圖書館的時間不夠，學校學生透過說書說故事、寫書繪製心智圖、玩書桌遊、展書書展、享書好書分享、創書創客等六大主題課程，展現多元的閱讀活動，讓來參加的校長和家長會長都印象深刻。

李敦仁指出，頂埔國小從104年爭取教育部與市府配合款共250萬元，啟動老舊圖書館再生計畫，以活化與改善圖書室採光通風、動線不良的問題。大幅整修後的「書仙綠境」圖書室，結合正隆、大園汽電和山隆通運捐贈的「紙圖書館」，讓學校推動閱讀課程更相得益彰。

學生們朗讀繪本詩詞，還表演繞口令，更邀請林智堅來玩最夯的「桌遊」，在互動學習中，學生們都說，圖書館變得好有趣，每到下課就迫不及待想到圖書館，圖書館有如一座探索樂園般，不僅書種變多變新、空間變寬敞，還有各種益智遊戲，實在很有趣。

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