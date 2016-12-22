農地違章工廠合法化中彰最多 6成屬污染源事業
〔記者楊綿傑／台北報導〕農地上的違章工廠對於糧食生產及食安造成威脅，台灣環境資訊協會利用政府公開資料，初步分析全台已取得臨時工廠登記的5821家違章工廠（臨登工廠）的分佈和營業狀況，結果發現，這些合法中的違章工廠，集中在台中、彰化、高雄、新北4個縣市，6成以上經營的都是受現行環保法規所管制的污染源事業。
台灣環境資訊協會表示，自2010年起，違章工廠可申請臨時工廠登記繼續經營，這形同為污染事業在農地上經營開後門。環資分析，截至今年7月，已取得臨時登記的工廠數量共計5821家，約占經濟部估計違章工廠總數6萬4千家的10%。數量最多的前6縣市分別是台中（1363，23%）、彰化（1329，23%）、高雄（776，13%）、新北（604，10%）、台南（494，9%）、桃園（334，6%）。台中和彰化地區合法化速度最快，合計占了臨登工廠總數的45%。
而違章工廠中，有6成以上所營事業是金屬製造、機械設備製造、食品製造、塑膠製造、紡織業、預拌混凝土等，都是受到一到多種環保法規所管制的污染源事業，恐對環境造成傷害。
環資更進一步指出，只要有利企業投資，經濟部竟然可以將原本「中高污染事業」變成「低污染事業」，總計將原50項受環保法規管制的中高污染行業刪減為現行的36項，後面加上一條地方彈性條款，「各縣市政府得視地方產業發展政策與特性，因地制宜增列非屬低污染項目」。決議公布後，刪去的14個事業別均可申請臨登，在農地上經營到至少2020年6月2日輔導期結束，位在特定地區上的工廠甚至可以取得合法資格。
因此環資要求經濟部、環保署、農委會及各地方政府，針對此問題回應，依法儘速公佈完整的違章工廠現況，並重新檢視輔導政策和方向，拒絕污染事業走進農地，為民眾守護安全的農業生態，維護食安和國人健康；並應將合法化違章工廠繪製成地圖，原始資料也全數上網，提供社會大眾查詢使用。
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標題：農地違章工廠合法化中彰最多 6成屬污染源事業
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