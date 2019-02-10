華航三年兩度罷工╱地勤︰別人爭權益 犧牲我們

2019-02-10

〔記者陳宜加／台北報導〕華航三年兩度罷工，不少行程受阻的旅客咆哮飆罵第一線地勤人員情緒發洩，華航地勤吐心聲：「革命必有犧牲，但好像永遠都是我們。」

華航地勤Ｋ表示：「別人爭取自己的權益，為什麼每次犧牲的都是沒有罷工的我們？」

因為沒有旅客會罵空服員或機師，只會罵地勤；沒有人會找空服員或機師負責行程，只會找地勤。上次空服員罷工後，雖然地勤順勢加了津貼，但被指搭順風車，也有旅客對著她說：「你們不要再罷工了。」但地勤從來都沒有要罷工。另名地勤Ａ認為，公司要負非常大的責任，根本不想解決問題，而是解決提出問題的人。

資深座艙長空中老爺表示，罷工勢必對社會產生極大損失，卻也是提升勞工權益的時機，期待勞資雙方可以達到共識，和平解決爭議。在此之時，也請善待第一線面對乘客的地勤人員，多點耐心、理性面對。

華航企業工會昨發聲明，罷工期間工作強度增加，應加發津貼。堅守崗位的第一線員工收拾爛攤子，值得更好的照顧，必須善待，否則勞資爭議只會層出不窮。

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