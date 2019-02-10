數千旅客行程延誤╱旅行社連帶賠 觀光局改口：協助向華航求償

2019-02-10

〔記者蕭玗欣、陳宜加／台北報導〕華航機師罷工，數千名旅客行程受到延誤，觀光局日前點名衍生的食宿和交通費用要旅行業者買單，昨又改口會協助旅行社向華航求償；不過，華航官網言明，罷工屬於公司無法控制事由，衍生費用並不在賠償範圍內，旅行社成為最無奈的受害者，引發北、中、南旅行公會強烈反彈，放話不排除串聯抗議。

旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁痛批華航和機師工會罔顧旅客權益，全聯會將全力協助旅客轉機及向華航求償。

在旅行業者壓力下，觀光局一改日前要旅行社自行吸收態度，稱因華航罷工所致損失，可依旅行社與華航間契約妥適處理，後續亦得透過旅行業公會及品保協會協助旅行業者向華航求償，觀光局會適時提供協助。

依華航官網說明，罷工屬於公司無法控制的事由，因罷工滯留衍生的費用無法提供賠償。另依國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第廿點，以及國外旅遊定型化契約第廿六條，旅遊中因不可抗力或不可歸責於旅行業之事由，致無法依預定之旅程、交通、食宿或遊覽項目等履行時，因此所增加之費用，不得向旅客收取，所減少之費用，應退還旅客。

罷工不能歸責於華航，又不能向旅客收取增加的費用，夾在華航跟旅客之間的旅行社，必須支付許多賠償金額，引爆旅行業者怒火。

蕭博仁引民法以及國外旅遊定型化契約第廿六條，指旅行業者常為這類不可歸責事項支出高額費用， 這次不再沉默，將積極與觀光局協商爭取權益。

消保處簡秘陳星宏說，雖民法規定旅行業者負擔損失，但華航有防止或降低風險義務，由旅行業者全部吸收的確不公平，觀光局應要求華航負擔主要責任。

消基會秘書長吳榮達表示，若正式申訴案件達廿件門檻，消基會將啟動團體訴訟機制，協助消費者求償。

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