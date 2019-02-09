川習會無望 貿易戰3/1鳴鼓

2019-02-09

川普拒讓步 美股大跌

〔編譯羅綺／綜合報導〕美中貿易戰「休兵」九十天期限將至，美國總統川普週四證實，他不會在三月一日前與中國國家主席習近平見面，但兩人「可能」會在之後舉行會晤；消息一出，市場對美中貿易戰之疑慮擴大，導致週四美股三大指數同步走跌，週五美股開盤持續走跌。專家認為，中國的「拖延戰術」已遭美國看破，只有當雙方達成協議後，才可能進行川習會。

識破中國拖延戰術

《美國之音》報導，川普表示，在貿易戰休兵期結束前，不會與習近平會面，白宮經濟顧問庫德洛也表示，兩位領導人之後將會見面，「但目前這種情況還很遙遠」。

利空警訊傳出後，美股馬上受到衝擊，週四道瓊指數大跌二二○．七七點，收在二五一六九．五三點；史坦普指數下跌二十五．五六點，收在二七○六．○五點；那斯達克指數下跌八十六．九三點，收在七二八八．三五點。而週五歐洲三大指數也受影響，盤中全數走跌。

美國貿易代表萊席爾和財政部長努勤下週將前往北京進行下一輪磋商，美方一再督促中國進行結構性改革，解決包括智慧財產權、強制性技術轉移和市場准入等問題，週二川普也在國情咨文中表示，與北京的任何新貿易協議「必須包括中國真正的、結構性的改革」。

對此，美國南卡羅萊納大學教授謝田認為，只有當雙方達成協議後，川習會才可能進行，因為美國已經知道中國的策略就是「拖延戰術」；中國成功地拖了九十天，下一步就希望拖兩年，拖到川普的第一個任期之後，或者是拖六年，川普的兩個任期之後。等川普下台後，中國就有辦法了。

休兵90天 未達成協議

如今，川普已經跟中國表明，若三月一日前雙方未達成協議，美方將照原定計畫，將中國兩千億美元商品的進口關稅自十％調高至二十五％；謝田表示，這意味著美國「我不會給你那麼多時間，必須在一年之內就解決這些問題」。川普的關稅鞭子一下一下的抽打，讓中國意識到無處可逃，只有確實的改革才是解決之道。

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