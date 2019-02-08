美參議員克魯茲 促邀蔡訪華府

2019-02-08

致函眾議院議長 籲讓蔡在國會演說

〔記者呂伊萱／綜合報導〕美國前國防部長辦公室中國科科長包士可一月才投書，公開呼籲讓台灣總統蔡英文在美國國會發表演說，長期挺台的美國聯邦參議員克魯茲，接續在美東時間二月六日出席美國企業研究所（ＡＥＩ）研討會中，明確表示支持蔡總統訪問華府、並向國會發表演說，且他已致函眾議院議長裴洛西，敦促邀請蔡總統訪問及演說。

外交部昨天表示，對於克魯茲以具體行動力挺台美關係，表達誠摯謝意，但目前沒有安排蔡總統訪問華府的規劃。外交部說，政府將持續以務實態度，就推動台美高層互訪，與美方保持密切溝通，穩健深化台美各領域合作夥伴關係。

外交部感謝 持續推動台美高層互訪

克魯茲是在回答媒體詢問國會如何落實台灣旅行法等問題時，表示他已致函裴洛西。他也重申，台灣是美國的朋友與盟邦，美國應保護台灣、捍衛台灣以對抗威脅。

克魯茲說，台灣人民在對抗中國壓迫上，成為一個不凡故事，也成為一個經濟強國，對照自由台灣與極權中國，「很清楚哪個是成功案例」，也因此他不斷提出捍衛台灣的相關立法。他說，雖不是所有提案都會通過，但看到美國的對手中國用「虛構的一中政策」，不斷施壓、圍堵，使台灣窒息，他認為「大聲說出和盟邦台灣站在一起是重要的」。

克魯茲透露，他曾在蔡總統過境德州時與她會面，但中國竟要求他不要會晤，他當時告訴中國，「我高興想見誰就見誰」，中國無權指揮。

對於克魯茲支持蔡總統訪問華府，民進黨立委王定宇昨說，據他了解，兩黨都有議員有此想法，不過接下來還是看行政部門會否有突破性考量。民進黨立委羅致政也說，若美國行政部門未來提出正面邀請，當然應該正面回應，勇敢去做，「不用因為中國就什麼都不做」。

國民黨立委江啟臣則認為，在美中對抗結構下，台灣很可能被當成雙方對抗的籌碼，國安團隊需評估對台美雙方實質關係影響及對兩岸關係的衝擊。

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