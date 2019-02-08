冷眼集》台灣要有對策

2019-02-08

記者鄒景雯／特稿

川普總統最近在國會所發表的國情咨文，已經揭示了美中大戰下一回合對壘的指導性方針，那就是嚴重的貿易逆差尚屬其次，中國竊取美國的智慧財產以及強迫技轉才是重中之重，儘管北京近來採取了若干回應措施，但若前述的核心問題不解決，川普的鞭子未來恐怕仍然會持續地抽打下去，並無法稍有停歇。

事實上，配合川普的對中開戰，美國在其本土境內，早就增闢了一個次戰場，那就是追逮科技間諜。過去一年，美國美光公司和台灣聯電、福建晉華，針對竊取商業機密問題，打起跨國訴訟。去年十一月，美國政府將公司和公司間的攻防，一口氣提高到國家安全層級，以妨害營業秘密和經濟間諜罪起訴聯電，就是一個顯著的案例。

就在聯電被美國政府控告前三天，美國基因泰克（Genentech）公司也在北加州法院控告台灣喜康生技公司竊取抗癌關鍵技術。台灣喜康生技創辦人Racho Jordanov和林穗虹，曾在基因泰克工作多年，訴狀指控林穗虹等人曾利用基因泰克前首席科學家Xanthe Lam竊取營業秘密，自二○一三年至二○一七年陸續把基因泰克配方交給喜康，換取喜康股份，而喜康後來在中國湖北武漢設廠，因此之故，美國對該公司的竊密指控，也有意聯結到技術可能流向中國。

值得注意的是，農曆年前，中國工信部長苗圩居然在記者會上公然宣稱：被美國商務部列入出口管制清單的福建晉華是無辜的，因為福建晉華本身沒有技術，而是以「技術轉讓」方式，獲得台灣聯電的DRAM技術，若有技術爭議，應是台灣聯電負責。讓人見識到中國在遭受美強大壓力下，竟拿台灣業者當墊背的卑劣。

這些發展提醒我們，台灣的科技業向來與美國技術合作密切，但部分公司又高度倚重中國的資金與生產通路，在美中兩大對戰的夾殺之下，我們的科技業與重要研發人員，必須建立高度的風險意識，避免淪為無謂的犧牲品。

這麼說，絕非危言聳聽。美國休士頓法律學院教授安德魯‧金，在前年發表的白皮書《起訴中國間諜：經濟間諜法的實證分析》即述及，一九九六年至二○○八年被依「經濟間諜法」起訴的所有人當中，中國人占十七％；然從二○○九年到二○一五年，比率陡升至五十二％。今後，美中在高科技合作可能性必然大降，不信任對抗肯定繼續升高，台灣高科技業要視之為新常態。

此外，中國「千人計畫」中，約有三十三名台灣學者，正受到美國政府的高度關切，他們不乏曾在美國知名科學實驗室或大學工作的資歷。如果我們不採取斷然作為，據了解，未來美國有可能比照對中國留學生縮短簽證的做法，擴大適用於台灣留學生身上，影響將非常重大。

可靠消息私下證實，在美國的圍堵政策下，一個政策趨勢已經確立，那就是未來我國高科技業只要和中國合作、設廠生產，我科技人才若與中國科研單位合作，都可能遭受到直接或間接波及，動輒誤觸美國商業機密的敏感紅線，甚至遭到中國的出賣或被迫承擔責任。

在這種情況下，除了業界須有認識，政府更要有所作為。首先，經濟部、科技部、教育部與國發會等單位，應該組成跨部會小組，研擬保護我科技業和研發人員的因應方案；其次，在兩岸科研合作案報備之初，應該增列風險評估的文件，由個人單位與政府主管單位分別加以評估，建立風險燈號，對於國人在與中國進行科研合作前，嚴肅提出警告。

川普政府的邏輯很簡單，他正在對中國下達最後通牒，這個時刻，如果台灣有人要加入中國隊，美國就會包起來一起打，試問哪個科技業可以承受？如此戰略清晰，已無僥倖的空間。

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