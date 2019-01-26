【國文解題】閱讀比重增 羅大佑、李宗盛入題

2019-01-26

〔記者林曉雲、吳柏軒、蔡亞樺、蘇孟娟／綜合報導〕今年大學學測國文科命題，閱讀題組改寫馬世芳〈煙火與火焰的種子〉文章，讓台灣流行樂壇教父羅大佑ＰＫ大師李宗盛，而陳樹菊小行星、電視劇《延禧攻略》亦入考題。大考中心主任劉孟奇表示，閱讀比重繼續增加，但難度未增加，學生閱讀理解力是決勝關鍵。

學測國文選擇題單獨施測，今年是第二年，缺考率一．五二％。全國教師工會總聯合會學測國文科評論教師群認為，整體試題中間偏難，在科普之外又增加藝術、繪畫、戲曲、音樂等試題，亦有統計圖表資料，充分顯現跨領域教學和閱讀教學的重要性，課內文章較去年多，有利於教學與學生學習，文言佔四十三％，有十八題、四十六分；白話佔五十七％，有二十四題、五十四分。

較特別考題為選擇題的第二十八題到卅題題組，改寫馬世芳文章為三段文本，第卅題還引用羅大佑和李宗盛的部分歌詞，要考生判斷那個答案選項最符合「歷史國族」情懷。成功高中國文老師涂琦表示，即使考生沒有聽過羅大佑或李宗盛的歌曲，還是可以順利答題。

台大外文系教授張小虹〈我們都是青少年〉文章入題，補教老師林東賜和李怡萱認為，第二十六題和二十七題恐有爭議，因為文章不易閱讀，答案選項又不夠清楚，可能考生有不同解釋，大考中心在「文章鑑賞命題」部分要明確。

華僑高中王瑜涓老師表示，閱讀理解題占全卷三分之二以上，閱讀速度與精準度是考生得分關鍵。

師大附中三類組考生尤冠元表示，考題稍稍偏難，其中有一題圖表題內容是人力資源運用等，滿有趣，印象深刻。師大附中楊姓考生則表示，有一題目是老子與孔子的對話，探討學者對於禮的看法，需要花比較多時間答題。

沒有好寫的 學生哀號超燒腦

不少學生哀號題目「超燒腦」、「沒有好寫的題目」，台中一中謝姓考生指出，寫歷屆考題都寫很快，今年一路卡卡，尤其閱讀是難關，反而文言文最簡單；洪姓考生指出，今年「背多分」無用；多重文意理解，主要難在閱讀，多選題則是文意理解難，花很多時間推敲，「還是消化不良」。

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