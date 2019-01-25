冰箱冷氣舊換新 家電補助3千

2019-01-25

經部拍板電視不在列

〔記者黃佩君、李靚慧／台北報導〕經濟部節能家電補助方案拍板，部長沈榮津昨宣布，原則每一kW（千瓦）補助一千元、每台三千元為上限，以冷氣、冰箱為主，不包括電視；且必須是「汰舊換新」，民眾須出具舊家電回收等單據證明。沈榮津強調，此補助方案是經濟部的上限，地方政府可自行加碼，回溯到去年十二月七日實施。

經濟部昨報告新年政策願景，沈榮津強調，希望以節能家電帶動內需消費，並公布確定版補助標準。沈榮津表示，已與地方政府初步討論補助方案，目標是以廿三億元補助、帶動五十億元消費量。

地方可自行加碼補助

他說明，節能家電補助原則為每一kW補助一千元、每台上限三千元，並以冷氣、冰箱為主，不包括之前外界猜測的電視等；此為經濟部的上限，地方可自行加碼補助，例如增加每台補助金額，但方案仍需提到經濟部討論。一般四到六坪空間適用的冷氣約三．四kW。

沈榮津強調，方案將回溯到去年十二月七日認定，民眾現在就可放心購買家電。但經濟部也提醒，本次方案限「汰舊換新」、而非新購，民眾需有舊家電回收證明，才能夠符合補助資格。

需有舊家電回收證明

目前民眾購買電視機、洗衣機、電冰箱或冷暖氣機等「四機」時，業者就應免費協助回收舊機，並提供消費者三聯單，屆時申請補助應出具此單據；民眾若要申請補助，應注意提醒業者幫助回收舊機並開立單據。

電器公會理事長廖全平表示，二月一日之後購買者，一律現場拆舊機回收，由業者代為申請報廢證明，消費者持證明與收據發票就可以自行向地方政府申請補助；至於二月一日前購買的，因要回溯認定，申請細節如何放寬？是由業者開立證明或是何種方式，將待下週二業者與能源局討論後再決定。

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