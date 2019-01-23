陸委會：想藉中製偽身分證亂台 都將徒勞

2019-01-23

〔記者陳鈺馥、呂伊萱／台北報導〕近來檢調機關發現多起國民身分證偽造案件「幾可亂真」，中國淘寶網購更出現與我國身分證雷同之防偽紙、反光變色油墨商品，山寨偽證恐成國安隱憂；陸委會昨表示，相信執法機關有能力查緝不法行徑，同時正告不法份子與相關各方，企圖透過偽造證件擾亂社會治安或金融秩序，「都將徒勞」，對兩岸關係也會帶來極負面影響。

偽造或冒用 最重可判五年

內政部也呼籲，民眾可用三招辨識真偽，若偽造或冒用身分證，最重可處五年有期徒刑。

內政部次長陳宗彥受訪表示，中國淘寶網上販售的是製作身分證的防偽紙，查獲的偽造身分證由誰製作，以及是否與淘寶販售有關，正由檢方偵辦調查中，檢方曾向內政部詢問此事。他提及，目前發現的那張偽造身分證比較粗糙，精緻度不比真品高，比如偽證的台灣圖像明顯較真品身分證的台灣「肥胖」，用肉眼便可辨識。

知情官員透露，偽證影響金融秩序、治安，更嚴重有國安問題，尤其我國身分證製材有管制，中國淘寶網卻出現類似材料，犯罪集團要製作假證，不可能只做一張，研判還有許多偽證在市面流通，只是未被查到。

內政部公開呼籲，國民身分證有多項防偽設計可供辨識，第一招是「看一看」，民眾可透光觀察身分證是否有明暗層次分明的玉山、內政部部徽、台灣水印；第二招是「轉一轉」，輕轉身分證，可看到照片下方透明視覺變化裝置，有放射狀漸層變化台灣圖案。

內政部指出，辨識第三招為「摸一摸」，用手指觸摸身分證正面的內政部印信圖案右側，該側的「透明台灣外形輪廓圖案」，摸起來會有凸起感覺。此外，真品身分證透光可見微細光孔組成的「台灣圖案」，背面平視無穿孔痕跡，但偽證背面台灣圖案，平視有明顯穿孔痕跡。

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