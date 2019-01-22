吳表態選總統時機…立委補選後

2019-01-22

親吳中常委︰最近勤跑基層 活動沒停過 參選八九不離十

〔記者陳昀、林良昇、張議晨、江志雄、賴筱桐／綜合報導〕國民黨二○二○總統大選機制未定，但前新北市長朱立倫已經表態參選、前立法院長王金平爭取大位的態度也漸明朗，幾位親近國民黨主席吳敦義的中常委評估，吳敦義參選是八九不離十，立委補選三月結束後應該就會表態。

已表態力挺吳敦義選總統的「台北市藍天志工團」總團長、國民黨中常委曾文培受訪指出，雖然他希望吳敦義表態參選「越快越好」，但初選不是先搶先贏，吳最近勤跑基層、活動沒停過，參選八九不離十。

不過，曾文培說，吳敦義是按部就班的人，會把黨主席工作完成才表態參選，至少要等立委補選「打勝仗」，畢竟立委選舉的成敗也是黨主席的職責。

中常委姚江臨表示，吳敦義預計立委補選結束後才會表態，畢竟立委補選的成績，外界也會算在吳頭上，如果選得好，也許會助長其總統初選的聲勢，但他也感嘆，九合一選得很好，吳還是被罵，大家對吳比較嚴格。

總統初選時程 吳︰應該在五月

另外，黨政人士指出，朱立倫目前黨內聲勢最旺，但朱二○一六年總統選舉大輸逾三百萬票，至今毫無檢討報告與解釋，當黨主席時除了「換柱」也幾乎對黨沒有建樹，黨內挺吳派打算以此削弱朱的聲勢；在立委選舉方面，除了黨中央取消「現任優先」，挺吳派也積極鼓勵新人挑戰，不管能不能勝選，都能建立吳系人馬，希望翻轉立院多為親王、親朱勢力的情況。

吳敦義昨出席宜蘭縣黨部在宜蘭市農會所辦的大選感恩茶會，被問到有關國民黨總統初選時程，吳表示，應該在五月。對於規劃三月訪美一事，吳則說美國不可能只跑一、兩個地方，訪美行程還未完全定案，也未規劃在華府成立基金會當聯繫窗口。

搶先吳一步 朱規劃二月中訪美

新北市前市長朱立倫則將搶先吳敦義一步訪美，預計二月十日左右前往美西地區，進行經濟性的參訪拜會，行程定調以產業為主的學習之旅。

消息人士指出，朱立倫過去幾年已陸續拜訪美東地區，熟悉各個智庫，例如去年暑假朱立倫前往美國參加女兒的畢業典禮，也順道參加艾森豪基金會的年會，與許多美國政界及重要外交人士會面，包括曾任美國國務卿的鮑威爾將軍、前國防部長蓋茲與美國前副總統拜登等人。

據了解，朱立倫近日無公開行程，主要是密集上課，學習經濟產業的相關課程，包括人工智慧、區塊鏈及大數據等議題。朱立倫認為，影響台灣產業發展的關鍵是經濟轉型，如何面對新經濟的挑戰，將是重要課題。

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