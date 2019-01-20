檢出非洲豬瘟// 馬祖東莒死豬 又是中國漂來的

2019-01-20

〔記者吳亮儀、林欣漢／綜合報導〕中國非洲豬瘟病死豬漂到馬祖！

繼金門驗出中國海漂來的病死豬檢出非洲豬瘟病毒，馬祖昨也確認十七日發現的海漂豬是非洲豬瘟病死豬；過去二十天內已有三起疑似中國死豬漂流到我國外島，其中有兩起驗出非洲豬瘟病毒，更凸顯我國海岸防疫的風險與重要性。

連江縣東莒犀牛嶼岸上，十七日發現一頭死亡豬隻，縣府先派員採樣後送檢驗，並當場焚燒豬隻。非洲豬瘟中央災害應變中心昨晚發布新聞證實，該隻海漂死豬檢體經農委會家畜衛生試驗所以聚合酶鏈反應（ＰＣＲ）進行檢測，確定檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，且基因片段與中國分離病毒株相似度達一百％。

犀牛嶼是馬祖東莒旁的無人島，當地並無養豬場，死豬應為外來；縣府人員依地理位置研判指出，死豬發現地點離中國福建省閩江出海口周遭不遠，且其上游南平市曾爆發非洲豬瘟疫情，綜合推判，這頭死豬應是從中國漂流過來的。

應變中心強調，死豬發現地點已徹底消毒，將持續由獸醫師密切注意轄內豬場動態，目前暫無馬祖肉品禁運的必要。

消息傳出，連江縣民驚呼：「是對岸故意丟過來的吧！」抨擊中國想搞「兩岸『疫』家親」。

連江縣政府指出，連江縣有南竿兩處、東引兩處養豬場，約兩百八十頭豬，其他地區沒有養豬場，發現海漂死豬處，已封鎖現場進行消毒銷毀，馬祖岸巡隊也針對各島嶼北面的海邊沿岸加強巡邏，萬一有島嶼爆發疫情，會以焚燒、掩埋做為管理手段，確保豬瘟疫情不致失控。

中國死豬 漂流3案例

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