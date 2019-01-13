何時回投手丘 賴清德：我是球迷而已

2019-01-13

〔記者黃欣柏、洪瑞琴、黃建豪／綜合報導〕行政院長賴清德將於明日正式交棒閣揆職務，昨晚特別邀請媒體到電影院觀賞紀錄片「後勁：王建民」。被問到挑片有無特別用意時，賴強調是要支持國片、支持棒球；媒體詢問何時會「再登上投手丘」？賴則笑答「我是球迷而已」，並指這部電影是希望能讓人在遭遇困難時找到更多力量、啟發。

挑片有無特別用意

「就是支持國片啦」

賴清德昨神情顯得輕鬆，他說，很久沒能到電影院看電影，非常高興能夠來看這部國片，重溫當年在電視前收看王建民投球的感動，也藉此了解王傷後復健的辛酸。

賴清德還提到之前看王投球的回憶。他說，多年前曾因家裡電視壞掉，半夜跑出門找還沒打烊的商店看球，至今對王「獨步武林」的極品伸卡球仍印象深刻，「而且要在球速九十三英里時效果最好，九十四、九十五反而效果沒那麼好！」

賴清德也強調，王建民在大聯盟拿下十九勝時，固然讓全台民眾感到光榮，但王在受傷、沉寂後，一步步從獨立聯盟、小聯盟走回大聯盟投手丘的過程，更讓人覺得他是貨真價實的台灣之光、台灣英雄，希望這部電影能讓球迷、球員以及其他行業的人，在遭遇困難時找到更多力量、啟發。

行政院週一舉辦院長交接典禮後，將有廿幾位賴在台南的民間好友溫馨接送情，專程北上陪賴回台南。據了解，賴對於朋友的熱情好意難拒絕，但希望愈低調愈好，因此當天沒有特別獻花迎接儀式，單純民間好友來表達祝福，在典禮結束後，陪伴賴回台南的家。

蔡賴配拚大選可能性

柯Ｐ：很有趣討論過

友人打趣說，賴清德好不容易有這段人生空檔，會暫時休息一陣子，不急著思考規劃未來，說不定先去美國探望留學的兒子與媳婦，心裡最想的應是盼望兒媳早生貴子，讓他升格當阿公。

不過，外界仍關注二○二○年總統大選，總統蔡英文是否會搭配賴清德競選連任。台北市長柯文哲昨受訪也坦言，「其實我們私下也在討論會不會配，沒有人知道，這個也是很有趣的事情。」柯笑稱，他猜未來四個月的政論節目，會有一半的時間在討論這件事情。

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