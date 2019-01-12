回鍋閣揆 全新挑戰／蘇「又一次人生意外」

2019-01-12

記者李欣芳／特稿

繼二○○六年扁政府時期擔任閣揆，參選新北市長敗北的蘇貞昌如今回鍋組閣，對他來說是「人生的意外」。但正如蘇貞昌過去經常掛在嘴邊的經典名言：「人生的劇本早已寫好，只是不能偷看！」老驥伏櫪，志在千里，對台灣有使命感的蘇貞昌，這次是不計毀譽扛下閣揆重擔。

由於距離明年總統大選僅餘一年時間，蘇內閣在未來一年必須端出讓民眾有感的施政成績單，特別是因應美中貿易大戰的全球經濟變局，如何展現拚經濟成果，以及同婚棘手議題如何有效整合民進黨內與各界意見，蘇貞昌的內外挑戰相當嚴峻。

行政經驗豐富的蘇貞昌，回鍋任閣揆，沒有新手上路問題，但擺在他眼前的是全新挑戰，年金改革、一例一休與深澳電廠興建爭論都暫時落幕，但九合一大選後，全台十五縣市綠地變藍天，國民黨逐漸展現「地方包圍中央」態勢，構成蘇內閣新壓力。

蘇貞昌是美麗島辯護律師群，自一九八一年參選省議員後，一路選上屏東縣長、立委、台北縣長，再被前總統陳水扁延攬出任總統府秘書長、行政院長，也曾兩度擔任民進黨主席，二○○八年與謝長廷搭檔角逐正副總統選舉，去年底再披戰袍選新北市長，不幸敗給對手侯友宜。二○一一年為參選總統，蘇與蔡英文同台激烈角逐民進黨總統初選以些微差距落敗，兩人關係緊張，但去年九合一選舉選前之夜，蔡英文為蘇站台，兩人並和解擁抱。

如今，在民進黨遭逢九合一選舉嚴重挫敗的打擊後，蘇決定接下新閣揆重任，與蔡英文並肩作戰，為台灣再拚一次，這回，就看兩人如何聯手扭轉執政頹勢。

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