海外資金匯回專法 得先過洗防關卡

2019-01-07

〔記者吳佳蓉／台北報導〕針對外界期待「海外資金匯回專法」中的優惠稅率能再調降，財政部官員坦言，談海外資金匯回，外界焦點全擺在稅、忽略其他環環相扣的議題，眼前今年三月洗錢防制複審的關卡要過得了，資金控管、流向等配套要到位，才能再來檢視稅率議題。

官員分析，海外資金匯回若單純只是租稅議題，早就能推出方案上路，事實上就是牽涉到洗錢防制，資金進入國內後的控管、流向（投資標的）等問題，才會提升至跨部會層級；尤其是洗錢防制，台灣去年十一月才剛接受完亞太防制洗錢組織（APG）評鑑初審，如何排除匯回資金的洗錢疑慮，假如影響評鑑複審結果，更是關鍵。

官員指出，海外資金匯回專法如今已有雛形，但仍得向APG交換意見後，才能評估後續如何進行；今年三月APG將再度來台進行複審會議，預計屆時一併徵詢其意見；過了反洗錢這關後，各部會配套及稅率才能真正底定，最終由行政院拍板上路。

對外界將引導海外資金回台投資的壓力，集中在「稅制」上面。另名財政部官員強調，帳簿完整、能清楚證明資金來源、年份、性質（本金或所得）的台商，一直以來都可按現行稅法，匯回資金投資。

官員說，相較於企業帳務明確，個人的海外資金更難釐清是本金或所得，且二○一○年以前的海外所得不課稅，中國所得則依現行「兩岸關係條例」併入綜所稅課徵，加上很多台商是繞道英屬維京群島（BVI）等免稅天堂成立紙上公司再轉投資，多元型態也造成舉證或稽徵上的困難。

考慮租稅公平 難有過度優惠

官員表示，針對較難循現行稅制，計算匯回資金稅負的台商，財政部試圖提供專法作為另一個選項，但也不能不考慮租稅公平的問題；生根在台灣發展的台商，在海內外賺的每一毛錢都已併入所得計稅，專法不可能提供過度的租稅優惠。

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