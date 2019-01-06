「長毛」梁國雄：中共是暴政 台灣勿接受一國兩制

2019-01-06

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國國家主席習近平在「告台灣同胞書」四十週年紀念大會，提出「探索一國兩制台灣方案」，「一國兩制」廿一年來在香港實施已徹底失敗。因香港立法會宣誓事件被剝奪議員資格的「長毛」梁國雄受訪時表示，隨著香港主權移交時間越長，「我們手裡的東西越來越少，還沒有在手裡的是一個憧憬，但早已不存在。」

梁國雄：主權移交越久 港人權利越少

梁國雄強調，中國在一九八四年底與英國簽署「中英聯合聲明」，保證香港五十年不變，中國全國人大也在一九九○年通過「香港基本法」，「這兩個當初對香港人民的保證，從未實現，情況反而越來越糟」。對中共而言，「一國兩制就是在一國的基礎上實行兩制，中共對香港統治權是絕對的，香港也從未實施過基本法中的高度自治。」

梁國雄指出，基本法對於循序漸進的普選改革，全國人大曾在二○○七年同意二○一七年特首普選，卻又在二○一四年通過香港政改方案，拒絕人民普選特首，基本法保障人民權利條文不斷被修改、壓縮。

梁國雄說，基本法解釋權屬於大人常委會，人大常委對基本法的解釋可推翻香港終審法院的解釋，香港民主派議員在二○一六年立法會的宣誓事件，也是因人大常委會釋法，議員被褫奪資格，「法治」淪為「人治」，「北京正在吞噬香港，台灣不該接受一國兩制，因為中共是沒有人民授權的暴政。」

梁文韜：一國高於兩制 港府聽命北京

出生香港的成功大學政治系教授梁文韜表示，中國不斷以人大釋法，來約束香港人民，「基本法的附件越來越多，公民權利越來越限縮」。其實二○一四年「一國兩制白皮書」已清楚說明，「一國高於兩制」，面對中共的各種手法，「你只能以一個比絕對不信任更不信任的態度去對待它」。

梁文韜指出，香港沒有媒體自由，更沒有言論自由。港府對北京言聽計從，把反對者打成港獨支持者，香港民族黨去年九月被要求禁止運作，黃之鋒的香港眾志拖了兩年多，遲遲無法註冊，而泛民主派的民陣最近的元旦遊行，被親中勢力鬧場，人民集會結社的自由也遭剝奪。

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