促蔡交權 彭明敏：蔡決策風格必須改

2019-01-05

四大老籲蔡放棄連任行動就此打住 不會有下一波

〔記者李欣芳／台北報導〕總統府前資政彭明敏等四位本土大老前天發表公開信要求蔡英文總統放棄競選連任，引發爭議，連日來大老們雖獲打氣，但綠營內部也湧現許多反彈聲浪，據透露，四位大老的動作將就此打住，不會有下一波。

公開信遭反彈 吳澧培：不後悔 彭：意料中事

彭明敏當初商定要與總統府資政吳澧培等人發表公開信時表示，他預期公開信發表後會遭到反彈與質疑，這是「意料中事」，但他認為蔡英文的決策風格一定要改變。

吳澧培昨受訪表示，不後悔發表公開信。他坦言事先不知中國國家主席習近平要發表對台談話，但若因公開信發布的時機不對，反而讓台灣人民更團結，提高警覺，反對中國的侵犯，「我們也樂觀其成！」

吳澧培說，他們暫時不會有下一波的動作，但仍將持續關心台灣的發展，「未來該講話的時候，我還是會出來講」。

一位本土社團幹部表示，四位大老發表公開信的時機，由於是在習近平發表對台談話、蔡英文強勢回擊的隔天，時機確實不太恰當，但大老們已醞釀多時，看法也反映不少綠營支持者的心聲，大家普遍對蔡總統執政二年半感到失望與不滿。

不過，彭明敏文教基金會也接到不少反彈電話，質問「彭教授為何要對蔡總統這麼嚴厲？」然而，發表公開信遭遇反彈，早在彭明敏意料之中，彭明敏認為蔡英文重要改革如轉型正義、司法改革都未看到成績，形式多、實質空。選民的期待與總統的個性和作風之間的落差如此大，是個悲劇。九合一選舉的慘敗，是這個悲劇的高潮。

吳澧培表示，綠營內部有些人對他們的公開信有不同意見，他予以尊重，但不會因此改變看法，雖然有人認為發表的時機不對，但時機究竟對不對很難說，說不定也很好，因為這反而促成大家要團結起來捍衛自己的家園，過去蔡總統面對中國企圖擾亂台灣都沒有具體作為，這是他們感到憂心的。

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