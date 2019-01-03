焦點評論》「告別」台灣同胞書

2019-01-03

記者鄒景雯／特稿

中共總書記習近平效顰一九七九年中國人大常委會通過的「告台灣同胞書」，昨天對台發表了「習五條」。這五條主張，看似由經入政、威脅利誘的「升級版」促統方案，但是完全不接台灣地氣的「一國兩制」濫調，則讓通篇講話在效果上無疑成了「告別」台灣同胞書。

昨天的這場講話，是由政治局常委、政協主席汪洋主持，台上前排坐著：常委、全國人大委員長栗戰書，政治局委員全國人大副委員長王晨、國務院副總理劉鶴、中央軍委副主席許其亮及楊潔篪，後排則有中央統戰部長尤權、國務委員兼外長王毅、國務院秘書長蕭捷；而國台辦主任劉結一、海協會長張志軍卻坐在台下，較十年前，胡錦濤在三十週年發表「胡六點」時，台上只有一排中央對台工作領導小組成員，排場更為浩大。

在習講話前，特意安排了王晨、政協副主席兼台盟中央主席蘇輝、全國婦聯副主席黃曉薇、劉結一四人先進行暖場，他們談及二○○五年制定了反分裂國家法，台灣中學校長、台灣農民赴陸發展成功，團結了台灣內部包括新移民的婦女，企圖從法制、交流、統戰角度進行鋪陳。而後習近平登場，這次他是坐著講約四十分鐘，不像十九大政治報告站著講，改革開放四十週年講了一個多小時，而且聲調低重，兩次看稿中斷約十秒，神情明顯較前面兩次疲憊得多。

再檢視習講話的內容，確實「洋洋灑灑」：一是解決台灣問題、實現完全統一。二是探討一國兩制台灣方案，強調統一後台灣同胞私有財產、個人權益、信仰都會被保障；問題是中國自己的同胞誰有保障？三是中國人不打中國人，不承諾放棄武力是針對外國力量干涉及少數分裂份子；問題是子彈會長眼嗎？四是中國人幫中國人，兩岸經濟合作要制度化，建立兩岸共同市場，兩岸要標準互通，可先推動金馬與福建沿海「通水、通電、通氣、通橋」；問題是中國隊的下場去年超級慘。五是希望所有台灣同胞「像追求人生幸福一樣追求統一」。然既言幸福，習又為何滿臉倦容？這些全都必須同時觀察。

整個二○一八年，就是習近平十九大後乘勝追擊遭到反噬的一年。回顧十九大的總結報告，當時習何等顧盼自雄，挾著一帶一路、亞投行、南海造陸的餘威，提出建立社會主義強國兩階段一筆畫到二○五○年，誓言中國要走向世界舞台中央。然如今，習近平外臨美國重拳反擊，內有經濟下滑、失業上升、股市慘跌、債務空前，及黨內大老不服、知識份子質疑的系統性危機威脅，深化改革開放到只能提六穩，去槓桿、打房走不下去，左支右絀，當然心力交瘁；偏偏在這個時候，台灣的地方選舉結果，讓習近平以為拉住了一根稻草，於是採取分化的手法，做出嚴重誤判。

鄧小平當年提出一國兩制，香港尚在準備實驗的階段，今天兩制在香港早就破產，因此成了台灣的票房毒藥，習近平卻把國民黨從南到北大勝，代表著支持統一的民意上升，等同為兩制的出場序曲，這到底是正解還是誤解？國民黨應該比任何人都更急著撇清才對。

在這裡，不管叫中華民國，或是叫台灣，二三○○萬人認同這是個國家，所以才要選總統，如果習認為這樣的對象，因血統關聯，可以試探兩制，不妨向新加坡提出，如果側重歷史過往，更可向蒙古國提議，論友好程度，相信他們的反應，都會遠比對台灣人呼籲，有著更大的趣味性。會對台灣提出一國兩制，只有一種可能，就是：習大大你累了嗎？

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