雙子星案 南海搶下入場券 還得過3關

2018-12-28

〔記者徐義平／台北報導〕歷經馬郝柯三位市長、逾十二年的「雙子星開發案」，第六次招商昨日出爐，由香港與馬來西亞合組的「外資」南海發展團隊取得最優申請人資格，也就是第一順位的「入場券」，可優先進入議約程序；但南海團隊後續還要成立專案公司，趕在時限內將近二十億元的履約保證金匯入指定戶頭，且要與私地主達成共識，還要找到融資銀行等，這三大關卡都得趕在明年三月底闖關簽約前完成，才算正式取得開發權。

南海團隊昨得知取得最優申請人資格後，第一時間回報南海控股集團主席于品海。據透露，他僅交代接下來三個月要相當努力，尤其是成立專案公司、財務進度等，包括十九億四二五六萬元的履約保證金要到位，還有與私地主未來是合作關係，該如何取得共識，甚至簽約估價與鑑價資訊都得趕在明年三月底簽約前完成。

第五次招標 太極雙星出包

郝市府在二○一二年、第五次招標時，是由「太極雙星」團隊取得最優申請人資格，但卻在議約階段爆發一連串問題，除限時繳納近二十億元履約保證金沒有到位，還上演半夜天外飛來幾筆匯票，但最終只有「空手到」的戲碼，當時被耍得團團轉的郝市府形象大傷。

房地產業者分析，此次招標過程中，至少五組表態要投標，最終僅兩組團隊競標，剛好跨過最低門檻規定，才讓這次規格標與價格標能快速審議；而資金實力雄厚的壽險業者都沒有出手，主因除換市長、換政策的「政治」不確定因素外，還有關鍵五％的私地主未來分回比率，協商難搞定，才會出現外資團隊「愛拚才會贏」的結果。

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