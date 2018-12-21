賴清德籲兩岸合作 打擊共同敵人

2018-12-21

〔記者吳正庭、簡惠茹／綜合報導〕行政院長賴清德昨天到金門視察小三通及防制非洲豬瘟措施時指出，非洲豬瘟對台灣有很大的危險性與挑戰性，防疫視同作戰；兩岸有共同的敵人及目標，包括需互相援助的天然災害、共同防疫的傳染病，不是只有彼此對抗而已。

金門視察 指兩岸不是只有對抗

賴揆表示，今年是八二三砲戰六十週年紀念，期許所有同仁發揚當年擊退共軍侵略的精神，發揮團結力量，共同阻卻非洲豬瘟經由金門傳入台灣。他說，非洲豬瘟疫情已擴展到中國二十三省市，福建及廣東也現疫情。農委會已於十八日成立「非洲豬瘟中央災害應變中心」，近期也將邀各縣市參加演習。

賴清德說，通航十七年的金門小三通成效良好，航班及貿易皆增，一年約一八○萬人次往返。台灣發生口蹄疫時，金門尚未開放小三通，如今金門是全台第一個檢出有非洲豬瘟病毒肉製品的地區，顯見防疫戰略地位重要性。

天然災害互援助、傳染病同防疫

賴揆也指出，一九九七年發生口蹄疫、撲殺四百多萬頭豬，重創台灣養豬產業，影響逾一千七百億元，盼記取教訓，做好非洲豬瘟防疫工作。

賴清德說，兩岸有共同的敵人及目標，共同敵人包括需互相援助的天然災害、共同防疫的傳染病；共同目標包含民眾的生活、健康及福祉。希望中國可與台灣及國際社會合作，讓防疫資訊公開透明。

即將上任金門縣長的立委楊鎮浯也表示，縣府未來會和對岸五通等相關口岸商談，期在境外就把攜帶肉類到金門的可能性先阻絕。

陸委會主委陳明通說，小三通是交流先驅，也是風險前沿，中國的非洲豬瘟自八月發生迄今的蔓延，凸顯中國政府治理失能問題，台灣人民在中國的生活發展，也應注意風險。

為防堵非洲豬瘟入侵，農委會八月起在機場、港口加強境管，並修法對私帶肉品裁罰最高可達兩百萬元。但自十二月十四日提高罰則到昨日，仍查獲多起肉品夾帶、累計開罰七十三件，四件罰二十萬。

昨日在高雄小港機場再發現一起中國豬肉腸製品被檢出非洲豬瘟病毒，這已是第六例中國肉品驗出病毒，顯示防疫不容鬆懈。

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