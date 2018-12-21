後龍衛生所 5年就拆了

2018-12-21

劉政鴻任苗縣長興建 被譏是紙糊

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮衛生所在前縣長劉政鴻主政時發包興建、於二○一○年啟用，二○一五年因蘇迪勒颱風及杜鵑颱風侵襲，竟就導致衛生所廳舍南側外牆牆面藍色矽酸鈣板，有將近兩層樓高的板面脫落，廳舍不堪使用，人員被迫移至鄰近衛生所辦公。部分地方人士質疑斥資四千餘萬興建的廳舍，啟用才五年就出狀況，「難道工程是紙糊的」？

後龍鎮衛生所廳舍閒置三年後，苗栗縣府再向中央爭取前瞻計畫補助三千八百九十二萬，加上縣府自籌六百二十四萬，於昨天舉行拆除重建的動土典禮，預定明年十一月底前完工。

颱風侵襲 近兩層樓高外牆脫落

舊的後龍衛生所廳舍使用廿多年，因空間不敷需求，在前縣長劉政鴻主政時獲得衛福部補助，興建經費逾四千一百萬元，由縣府衛生局發包，採取鋼構工法、矽酸鈣板等號稱綠建築建材，二○一○年啟用；未料使用五年就因不耐颱風侵襲而出現安全疑慮、外牆嚴重剝落，引發地方質疑工程品質。

當時縣衛生局表示，後龍鎮衛生所啟用後就出現漏水問題，調查更發現建物鋼筋鏽蝕。因此縣政府委託律師向建築師及營造商提出行政、民事與刑事訴訟。

行政訴訟部分，苗縣衛生局質疑建築師及營造商未按圖施工，建材與工法都不符而導致廳舍出問題，全案已判定建築師及營造商敗訴定讞。衛生局表示，目前相關廠商已被公共工程委員會停權三年不得投標公共工程。

至於民事訴訟，苗縣衛生局向廠商全額求償當初興建費用，苗栗地院仍在審理中。衛生局另也提告廠商未按圖施工造成廳舍變危樓，涉及詐欺與公共危險罪嫌，亦在審理中。

縣議員痛批設計不當 要求究責

苗栗縣議員劉順松痛批：「根本就是設計不當！」後龍鎮濱海，海風強勁，但當時以綠建築為噱頭建衛生所，之後發現根本耐不住颱風，除要追究建商責任，也應追究縣府當時規劃思慮不周之責。

經過風風雨雨，後龍衛生所昨天重新動土興建；苗栗縣衛生局長張蕊仙表示，新所規劃地上四樓、總樓地板一千四百一十三平方公尺，期盼能提供鎮民更好的醫療品質及公衛服務空間。

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