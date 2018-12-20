李朝卿彈劾案 公懲會判撤職

2018-12-20

〔記者吳政峰／台北報導〕前南投縣長李朝卿涉入八起採購回扣弊案，被依貪污罪判總刑期九十八年，應執行廿二年，褫奪公權十年，十月入監服刑。彈劾案送到公懲會審理，合議庭昨日痛批李朝卿重創公務員清廉節操，判他撤職並停止任用公職五年，其下屬、建設局前局長曾仁隆也因收受回扣，被判撤職並停止任用三年。

採購貪污總刑期98年 應執行22年

公懲會臚列李朝卿的罪狀，其半數回扣取自南投人的救命錢，也就是災修工程，共約一六○五萬元；另有三項共九十七．五萬元，來自小型工程與紀念品採購等回扣；最後則是違法參與萬春藥業營運及投資杏懋實業股數達卅三．九五％，超過法定上限十％。

公懲會指出，李朝卿利用限制性、公開取得報價單或企劃書等方式辦理採購招標，收受廠商回扣，涉入八件貪瀆案，犯行明確且判刑確定，另雖有一○三罪發回台中高分院更審，但發回的原因只是適用法條不當、賄款金額有誤、共犯間犯意聯絡記載不夠明確，不影響貪污事實。

公懲會認為，李朝卿除觸犯刑法，並違反「公務員服務法」第十三條第一項「不得兼營商業」及第五條「公務員應誠實清廉」之旨，行為重創公務員清廉節操形象，為維護公務紀律，判撤職停用五年懲戒。

至於曾任南投縣建設局長的曾仁隆，因協助特定營造廠得標工務處工程，收取回扣七七九萬三七○○元，被台中高分院判刑二年、緩刑五年、向公庫支付一○○萬元，公懲會審酌他的收賄次數與金額，判撤職停用三年。

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