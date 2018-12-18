美研究：餵母乳逾半年 可瘦腰

2018-12-18

〔編譯魏國金／綜合報導〕哺乳對嬰兒健康的助益已廣為人知，如今一份新研究也確定，哺乳對母親也大有好處。該研究發現，哺乳逾半年的婦女較無腹部肥胖（或稱中央肥胖）問題，她們在產後七到十五年間，腰圍的調整平均數（adjusted mean）比哺乳不滿半年者小三．五公分，腹部肥胖乃心血管代謝障礙的重要指標。

比不哺乳者 腰圍少約8公分

這份發表在「婦女健康期刊（Journal of Women’s Health）」的研究報告，是由美國匹茲堡大學與密西根州立大學的研究團隊共同進行。他們對六百七十八名產婦展開七至十五年的腹部肥胖調查，其中三十八．二％婦女沒有哺乳，二十二％哺乳不滿三個月，十三．二％哺乳三至六個月，另有二十六．六％哺乳超過六個月。結果發現，沒有哺乳與哺乳不滿半年者的腰圍差異不大，平均九十三．六公分，門檻效果出現在哺乳逾半年者，其腰圍為八十五．六公分。

研究也發現，近五十四％的婦女有中央肥胖問題，亦即腰圍大或等於八十八公分，平均哺乳三．九個月；而腰圍小於八十八公分者，平均哺乳六．四個月。此外，哺乳逾半年者的身體質量指數（ＢＭＩ）、血壓及臀圍均較低，她們的飲食品質分數也較高，每週體能活動時數較多，從不抽菸的比率也較高。

腰圍指標 可預測心血管疾病

報告指出，這項研究是透過多變項線性迴歸模式與傾向分數分析而取得的堅實成果，亦即研究已因應年齡、種族、妊娠併發症、社經地位、生活型態等因子進行調整。該研究強調腰圍，因為中央肥胖相較於ＢＭＩ，是長期心血管代謝及心血管疾病的較佳預測指標。

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