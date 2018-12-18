桃機3航站開挖 鬆動土質 機捷軌道恐變形釀出軌

2018-12-18

機捷隧道高度上升 超過警戒值

〔記者姚介修、魏瑾筠／桃園報導〕興建中的桃園機場第三航站工程，疑因地基開挖土質密度改變，造成從航站下方通過的桃園機場捷運下行線100K+725附近的地底隧道高度上升六．五毫米（mm），超過五毫米的警戒值，如果持續上升到八毫米，工程必須停止，否則捷運軌道將因隧道高度改變出現移位或變形，釀成電車脫軌的交通重災。

桃園機場公司委託安全監測的世曦工程顧問公司，十一月九日對機場公司開出警戒告知單，指監測儀在機場捷運下行線100K+725附近監測到隧道高度上升，連帶軌道高度也跟著上升，建議機場公司轉知相關施工及管理單位，防止情況持續變化。至於上升主因推測為三期航站地基開挖造成周邊土質密度改變，導致隧道內壓力釋放，造成高度上升。

桃機：改變施工順序 防止惡化

桃園機場公司工程處副總陳福將表示，雖然監測軌道變位超過警戒值，但還在「安全值」內，目前已改變施工順序，將開挖速度放慢，加載重的速度加快，防止土質密度開挖鬆動造成隧道內壓力持續洩壓；桃園大眾捷運公司強調，經過高精密儀器監測及第三公正單位依照數據提出報告，該監測警戒值超過軌道，沒明顯變化。

桃捷：安全至上 增加量測頻率

桃園大眾捷運公司昨表示，會以旅客安全為最高原則，目前並無軌道位移變形情形，但針對該工程造成的隱憂，已增加軌道量測頻率，待工程單位提出安全評估報告，會研判繼續施工安全性，並於必要時要求工程單位變更施工方法及提出緊急應變計畫。

桃園市府新聞處長張惇涵表示，市長鄭文燦已責成市府捷工局、桃捷公司，依照相關規定及ＳＯＰ與機場公司密切聯繫，「必須確認工程安全無虞，再行後續施工」。

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