柯兩岸一家親破功 「圓仔」赴中找老公遭拒

2018-12-17

大貓熊年會首度拒我參加 「政治因素是其中原因」

〔記者周彥妤、沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲力倡的「兩岸一家親」失效？大貓熊「團團」與「圓圓」從中國來台十年，二○一三年生下母貓熊「圓仔」，期間台北市立動物園幾乎每年派員赴中參與大貓熊年會交流，今年我方首度遭拒門外，外界揣測恐波及圓仔「找老公」的進度。動物園不諱言，政治因素是其中原因，但強調年會沒去成，無涉圓仔是否「脫單」，園方勢必會另闢蹊徑。

柯︰北市還管貓熊交配問題？

柯文哲昨受訪聞訊先是詫異反問：「台北市還管貓熊交配問題？」隨後在教育局長曾燦金提醒下，僅說「專業問題，專業解決」。

動物園今年七月為圓仔舉行五歲生日趴時宣布，由於圓仔已「轉大人」，動物園打算替牠「尋覓良人」，並將圓仔提報國際大貓熊繁育技術委員會的配對名單，規劃十一月派員赴中參加「大貓熊繁育技術委員會年會」，討論圓仔繁殖配對等問題，但就在北市府下週將舉辦雙城論壇之際，傳出年會沒去成，我方吃了閉門羹。

動物園發言人曹先紹昨證實今年報名參加年會不成，不排除兩岸關係緊繃是其中原因，「就像二○○八年兩岸關係融洽，優先順位就往前跑，若關係較僵持，就不會跑在前面。」但他也強調，責任不能通通往別人身上推，若我方相關專業知識及保育上傲視群倫，可能就暢行無阻，因此不妨也藉此機會檢討自我。

曹先紹強調，年會是號召各國的貓熊專家，一同分享相關最新資訊，繁育技術只是年會其中一項討論項目，況且貓熊要生育也並非僅有參與年會的管道，園方都會多方找管道嘗試，因此「圓仔能不能找到老公」與「年會去不成」是兩回事，直言外界想像力太豐富。

他還提到，大貓熊的保育等級已從「瀕危」降為「易危」，以前有發情徵兆就帶去配對，如今繁殖的急迫性隨之降低；而大貓熊遍佈世界各地，為維持生物多樣性，由「誰家的」先繁殖都會列入考慮。

另外，今年十四歲的團團與圓圓，九歲才生下圓仔，而圓仔今年不過五歲，其實還不用著急，有些「圓粉」認為圓仔還在過「少女時代」，不用那麼快「轉大人」。

園方︰會另尋管道與中溝通

曹先紹重申，參加國際年會確實是談人脈、建立合作關係的一種方式，但重點在於有沒有認識到關鍵人物，因此會另尋其他管道與中方溝通，像是兩年一次的兩岸四地會議等管道，並定期與四川臥龍基地保持聯繫，盼今年年底前派員赴中討論貓熊繁殖問題。

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