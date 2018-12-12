大突破 加拿大考慮與台洽談投保協議

2018-12-12

〔記者呂伊萱、黃佩君／綜合報導〕加拿大與中國關係緊張之際，加拿大外長方慧蘭（Chrystia Freeland）於當地時間七日回應議員提問時，首次公開表達加拿大正考慮與台灣洽談投資保障協議（ＦＩＰＡ）。另，台加兩國明將舉行第十四屆經貿諮商會議，據悉ＦＩＰＡ議題已列入議程，雙方將就此交換意見。

兩國明經貿會議 列議程

加拿大逮捕華為首席財務長孟晚舟，加中關係陷入緊張。而就在孟晚舟保釋聆訊庭同一天，方慧蘭回答加拿大聯邦眾議員沃拉瓦質詢時，對台灣釋出明顯善意。沃拉瓦針對加拿大航空和皇家銀行官網將台灣列為中國一部分一案，詢問政府對台政策是否改變？方慧蘭回答說，加拿大支持台灣的民主，並持續在「加拿大的一中政策框架」內，增強與台灣的貿易和人員往來關係。

方慧蘭強調，加拿大反對任何改變現狀或加劇台海緊張局勢的行動。針對私人企業改名，方慧蘭說，私營公司對其網站內容負責，但加拿大外交部已向中華人民共和國官員堅定表達，對於中國干涉私營企業、迫使他們在政治問題上採取立場的作為，加拿大表達強烈失望。

加國外長 對台釋出善意

方慧蘭接著說明，關於與台灣洽談ＦＩＰＡ或相關安排，「加拿大正在考慮此事」。她說，加拿大致力於加強與亞太地區間的貿易投資關係，其中也包括台灣。

此前台灣官方曾多次表明洽簽ＦＩＰＡ是台加關係第一要務，不過加國政府未曾公開回應，這次則罕見表達正面態度。台、加雙方明將在台北舉行第十四屆經貿諮商會議。官員透露，台灣經濟部已經將ＦＩＰＡ提上議程，雙方將就此議題交換意見。

針對台、加洽簽ＦＩＰＡ一事，經濟部表示，雙方都有表達過啟動意願，加方也表示正在積極評估中；經濟部樂見加國政府對此做出正面表示，也希望能儘快促成階段性成果。

外交部指出，台加共享自由、民主、法治及人權等普世價值，近年來雙邊經貿往來密切良好，互為優質合作夥伴。

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