出國智慧化 桃機推行在家報到、托運

2018-12-07

〔記者陳宜加／台北報導〕出國可更智慧化！桃園機場表示，已整合各家航空公司建置網路自助報到平台，並與快遞業者合作，試辦在家就能預辦報到並收取行李，力推預辦報到、行李托運全程更自動化，明年將擴大辦理，目標第三航廈完工前可紓解桃機旅客「排長龍」情形。

與快遞業者合作 到府服務

桃園機場旅運量逐年攀升，今年可望突破四六○○萬人次，但旅客櫃台報到、托運行李經常「塞車」引發民怨；近年各航空公司除於機場設置自助報到設備，也提供網路、手機報到，估計等候時間可從兩小時大幅縮短為兩分鐘。

華航統計，目前旅客估十五％會用網路報到，長榮包含機場機台在內，自助報到更達五成。

桃機公司則與宅配通合作，試辦提供行李到府收件、宅配到府服務，平均每月收取五千六百件行李，廿九吋行李箱收費約兩百九十元，不必一路拖著行李到機場；旅客到機場再辦理自助托運，桃機年底前將增設達到廿六座自助托運系統，預計明年起每一天將可以處理六千件行李。

桃機公司業務處長李俊德表示，為更力推旅客報到、行李托運「一條龍」自動化，已擴大整合各家航空公司，於官網建置自助報到平台，旅客在家就能預辦報到、行李到府收件、到機場自助托運，旅客全程不用臨櫃、省去排隊時間，也有助機場作業人力調節。

李俊德也說，未來更將與各航空公司討論，研議商務艙機票可免費附加預先托運行李的可行性，費用納入票價，目前阿聯酋航空即有包含在內。

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