林國權涉吸金 韓國瑜小內閣人事急喊卡

2018-12-05

韓原定延攬林 出任原民會主委

〔記者王榮祥／高雄報導〕準高雄市長韓國瑜前天宣布由涉及吸金案的林國權任市府原民會主委，並說「無法找到聖人」。由於各界批判聲浪大，人事案不到廿四小時就出現逆轉，林國權昨宣布放棄接任，韓國瑜也表示會記取教訓。

林國權涉吸金案已被起訴，目前由台中地院審理中。

韓國瑜曾說籌組小內閣三條件是專業、操守、熱情。前天下午韓公布人事案時，指出「無法找到聖人」，且林國權已受制裁，希望能重新出發。

曾擔任高雄市議員的林國權，兩年前被控成立婚友公司，招攬美女業務「假戀愛、真詐財」，向想結婚的男子推銷婚禮顧問契約，實際上卻涉嫌以老鼠會方式吸金詐騙。台中地檢署認定該公司四年共詐得逾四千萬元，受害男子約一百七十人，前年依違反銀行法、詐欺等罪將林國權等七十八人起訴。

涉吸金案的林國權獲延攬入韓國瑜小內閣後，爭議越滾越大，這項人事案宣布後不到廿四小時即生變。

林吸金4千萬被訴 地院審理中

林國權昨上午出面說明，強調曾和韓國瑜提及官司，但沒說得很清楚，為避免韓與小內閣形象受傷，決定放棄接任原民會主委一職。

林強調，當時公司販售的產品沒問題，是中間委外行銷部分與客人發生糾紛，但他自己也督導不周，將等一審判決出爐後再做人生規劃。

各界批判不斷 林宣布放棄接任

韓國瑜昨下午指出，大家對他用人的標準很高，這是好事，未來用人一定更小心。他坦言先前徵詢時，只問專業、熱情、理想，沒注意到法律問題，昨起徵詢對象，已開始注意這問題。

民進黨高市議員李喬如表示，原本還期待韓國瑜團隊能有點清新，結果還是一樣，韓第一時間還說聖人難找，她非常不以為然，直言與韓國瑜頻頻訴求的操守背道而馳。

國民黨高市議員黃紹庭則為韓緩頰，強調人事雖有瑕疵，但危機處理可圈可點，黃也建議韓國瑜，後續人事問題應該多諮詢他人。

至於其餘小內閣成員，韓國瑜強調已公布的才算數，下週會統一公布其他名單。

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