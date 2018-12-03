今年千萬旅客來台 提前達標

2018-12-03

較去年提前近兩週達標

〔記者蕭玗欣／台北報導〕千萬旅客提前達標！國際來台旅客連續第四年破千萬，交通部觀光局昨晚宣布，今年來台國際旅客在昨晚達到第一千萬名來台人數，不僅連續四年突破來台千萬旅客的紀錄，且較去年提前近兩週達標。

據觀光局統計，其中新南向十八國占整體來台旅客人次近四分之一、近兩百五十萬人次，成長最多，尤其菲律賓及越南較去年同期更增達五十％及三十％以上；過去兩年政府各部門共同建置友善旅遊環境及業界努力下，讓台灣真正站穩千萬旅客量，特別是多元客源市場的開發有明顯成效。

國際旅客連四年破千萬

觀光局指出，近四年來台旅客前五大客源市場，包括中國、日本、港澳、韓國、美國共占約七成，其中中客一至十月有兩百二十萬人次、較去年小幅成長，日本市場可望在年底突破兩百萬人次；韓國市場雖受花蓮地震影響，今年前十月可望維持百萬人次規模。再加上新南向十八國客源市場近兩百五十萬，六區域估占九十五％以上。

東南亞地區成長近兩成

觀光局指出，今年在觀光產業共同努力下，東南亞地區有近兩成成長、加拿大及歐洲長線市場則有六到十六％成長率，證實台灣觀光資源確有吸引不同客源市場的魅力。

觀光局並強調，目前面臨鄰近各國積極引客競爭激烈的環境下，將全力與地方產業結合，期以各地小鎮引導旅客更深入地方，體驗最在地的台灣風貌。

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