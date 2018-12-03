美中貿易戰 變延長賽 台經院孫明德：台商轉移生產 勿停歇

2018-12-03

〔記者卓怡君、楊雅民／台北報導〕全球矚目的G20峰會川習會迎來正面消息，美中貿易戰暫時停火九十天。法人指出，美中貿易戰出現轉圜，全球股市可望喘口氣，電子股有機會領先上演反彈慶祝行情，加上年底法人與集團作帳行情帶動，台股可望再攻萬點；台經院景氣預測中心主任孫明德認為，美中貿易戰「只是休息、並非停火」，明年恐轉變成「延長賽」，台商仍須「且看且走」，進行全球供應鏈布局。

法人：全球股市喘口氣 台股可望再攻萬點

川習會就經貿問題達成協議，中國願意擴大進口美國商品、縮短與美國的貿易逆差，美國同意不會自明年一月起，對兩千億美元中國輸美商品的關稅提高至二十五％，維持十％的稅率，新一輪關稅將延後九十天再決定，雙方若在九十天內未達成協議，關稅仍會提高至二十五％。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美中貿易摩擦暫時降低，外資與法人對台股的態度將朝正面發展，同時市場終端需求亦可望有效提升，支撐明年獲利預估表現；不過，現階段產業能見度欠佳，美中貿易戰仍是未來影響台股與全球股市中長線問題。

孫明德則指出，美國這次願意與中國達成共識，應該是意識到貿易戰規模擴大對美國也不利；最近美股表現欠佳，蘋果尤其慘，若蘋果股價再跌，對美國經濟成長影響會更大；且若美國明年擴大對中國商品加徵關稅，並延伸到資通訊產品，屆時美國消費者必須承擔物價上漲的苦果，川普得承受很大的國內壓力，「自己也很難打下去」。

孫明德認為，這次休戰對台灣經濟也沒有更大利多，台灣除要面對貿易戰外，還有油價漲跌、美國聯準會是否升息等變數，預估台灣經濟仍會持續下滑，只是下滑速度從「驟降」轉變為「緩降」。

他指出，明年美中衝突可能會從貿易戰轉變為「延長賽」或「非關稅比賽」，包括智慧財產權訴訟及匯率等「多方面的混戰」，從大規模衝突轉變為短兵相接。

孫明德強調，美國總統川普可說是美國史上「最會毀約的總統」，這次川習會仍有許多條件作為前提，川習兩人共識能否落實，仍是未知數，台商並不能鬆一口氣，生產基地轉移腳步不應該因此停下來。

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