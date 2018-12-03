中避重就輕 不提「補考」事

2018-12-03

〔記者高嘉和／綜合報導〕G20川習會落幕，針對美國對中國開出的「補考」條件，雙方得在九十天內達成協議，否則美國將啟動針對兩千億美元中國進口商品關稅從十％提高到二十五％，中國新華社等官媒則「隻字未提」，僅轉述中國外長王毅「合作是雙方最好的選擇」等說法，中媒也多未提及美方最在意的強迫技術移轉、竊取智慧財產權等關鍵要求。

美要求禁強迫技轉、竊智財權 被刻意忽略

人民日報報導，王毅強調，「中美雙方工作團隊將根據兩國元首達成的原則共識，朝著取消所有加徵關稅的方向加緊磋商」。

另新華社報導，「兩國元首達成共識，停止相互加徵新的關稅。雙方就如何妥善解決存在分歧和問題，提出一系列建設性方案；中美雙方同意相互開放市場，在中國推進新一輪改革開放進程中，使美方的合理關切得到逐步解決」。

王毅也不忘「加上一句」，「中方重申了在台灣問題上的原則立場，美方表示將繼續奉行一個中國政策」。

日本經濟新聞報導指出，美國已明白要求智財權保護與不得強迫技轉將是後續協商關鍵，假如中國不願具體承諾，雙方無法在九十天內達成具體協議，美方就會將中國產品的關稅稅率從十％提高到二十五％；也就是說，這次協議並非最終解決方案。

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