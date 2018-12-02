選後熱炒九二共識 學者︰唬弄國人騙術

2018-12-02

刻意操作誤導民意 正好達到中國目的

〔記者鍾麗華、蘇金鳳／綜合報導〕高雄市長當選人韓國瑜等人選後表態支持「九二共識」，被中媒解讀為「九二共識成台灣主流民意」，學者認為，此次地方選舉過程中，未以「九二共識」做選戰主軸，選後卻大談「九二共識」，是刻意操作誤導台灣民眾。而多數民眾不知「九二共識」的內涵，「讓九二共識成為欺騙台灣人民的話術、唬弄人民的騙術」。

蔡︰兩岸是總統大選議題

蔡英文總統昨到台中參加選後座談，受訪被問到兩岸議題是否在此次選舉發酵？她也表示，此次是地方選舉，兩岸議題著墨不多，兩岸議題是對外關係，總統大選時才會是高度的議題。不過，九合一選後，國民黨縣市長當選人紛紛拋出「九二共識」，使得「九二共識」成網路熱搜關鍵字。

根據中研院二○一六年所做的「中國效應調查研究」，有九成受訪者聽過「九二共識」，但有高達六十四．三％不清楚「九二共識」內涵，認為清楚的只有二十四．九％。

國人對九二共識內涵沒共識

而美國內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授王宏恩等人今年七月委託政大選研中心進行「九二共識」認知調查，研究成果發表在上月的《外交家》雜誌，結果顯示，台灣人對「九二共識」的內涵完全沒有共識。

根據調查，高達三十三％的受訪者認為九二共識是指兩岸「一邊一國」；三十四％認為是指兩岸的政府各自代表統治範圍內，同一個國家內尚未統一的兩部分；十七％指兩岸各自宣稱代表整個中國；五％認為是指中華人民共和國代表中國，中華民國是地方政府。對於可接受的「九二共識」內涵，七成五贊成「一邊一國」。

藍營選前避談 選後卻熱議

台灣智庫諮詢委員董立文表示，連國民黨內部對「九二共識」也有不同版本，外界也「霧煞煞」。而兩岸關係在九合一選舉過程，並非主軸，連前總統馬英九提「新三不」，把「不統」變成「不排斥統一」時，當時國民黨候選人還刻意保持距離，但選後卻變成主軸，這是刻意操作、誤導國人。

健行科技大學教授顏建發指出，「九二共識」沒有白紙黑字，「如果有共識，今天還會爭論嗎？這是簡單的邏輯問題。」老共在玩策略、計謀，讓台灣內部分裂，就達到其目的。

中研院社會所副研究員吳介民認為，國民黨很清楚，這次贏的是地方選舉，不是中央政權，他們真正著眼的是二○二○年的總統與立委選舉，並避免中國議題在這段期間發酵，若國民黨又淪為中國代理人、在地協力者的形象，對國民黨不利，因此韓國瑜急轉彎不去兩岸企業家峰會、台中市長當選人盧秀燕也不常設兩岸工作小組，他們知道馬上搭親中列車，會重蹈馬政府覆轍。

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