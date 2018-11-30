吳音寧選前爭議多 選後「被請辭」

2018-11-30

〔記者楊心慧、黃建豪、簡蕙如／綜合報導〕北農總經理吳音寧確定解職！台北農產運銷公司昨日召開董事會，由農委會官股代表劉聖鴻，以臨時動議提出總經理人事案，會中通過將吳音寧解職，即日生效。北農董事長彭振聲表示，總經理職務由主任秘書路全利暫代。

吳音寧上任以來，歷經菜價風波、年薪二五○萬實習生、殘菜事件、不赴議會備詢、第一果菜批發市場改建案等，尤其市場改建案讓台北市長柯文哲多次隔空嗆聲，最後北農董事長陳景峻請辭，由工務局長彭振聲兼任。

民進黨九合一選舉大敗，吳音寧被指為敗選原因之一，選完第五天就傳「被請辭」。吳音寧昨早在北農董事會前出面受訪，強調去留不重要，交由董事會決定。

北農昨午開董事會，約在三時四十五分吳音寧及北農主管被請出會議現場，劉聖鴻即提出臨時動議，討論總經理人事案，過程僅十分鐘就結束，吳音寧確定「被解職」。

柯文哲：頭號戰犯輪得到吳嗎？

與會人士透露，現場其實有董事認為，可讓吳音寧暫時留任，等有新人選後再討論，但提議不被採納，仍決定將吳解職。

一不具名北農董事感嘆，其實吳音寧做得不錯，但後來北農逐漸淪為政治鬥爭場域，才會不得不處理人事案。北農常董、全國農會總幹事張永成則說，北農是農產品交易平台，應要讓農民無後顧之憂，讓農產品可公平交易。至於對吳的評價，張說，看不出她有何表現。

對於未來接任人選，農委會副主委陳吉仲昨表示，農委會提出人選會跟北市府討論，北農總經理的位置，除了專業，還要包含可以對外溝通的能力。

總統蔡英文與台北市長柯文哲昨同台出席醫療科技展，被追問到吳音寧問題，蔡總統僅回應：「尊重農委會和台北市政府的想法。」

對於吳音寧解職，柯文哲則嘆氣感慨指出，台灣不是一個很健康的社會，正常人在裡面就會覺得很痛苦，「台灣的政治環境不是很健康，我也不喜歡去議會，但有時候就是要應付」。

至於吳音寧是否為民進黨敗選的頭號戰犯？柯文哲則反問：「頭號還輪得到她嗎？」

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