丁提選舉無效之訴 法界：翻盤機率低

2018-11-26

選罷法未規範同一選區全部投完才能開票 無違法問題

〔記者王定傳／新北報導〕國民黨籍台北市長候選人丁守中認為，這次選舉因「邊投邊開票」，導致選民可透過手機觀看戰況、讓對手有機會操作棄保，將提「選舉無效」之訴；多位律師認為，依公職人員選舉罷免法，「投票所」投完票即成為「開票所」開票，並無規定須同一選區投完才能開票，選務人員依法開票並未違法，丁提告勝訴的機率低。

依選罷法第一一八條規定，選委會辦理選舉「違法」而足以影響選舉結果，候選人可提選舉無效之訴。律師林俊儀表示，依同法第十九條規定，選舉人應於規定投票時間（即四點前）到「投票所」投票；逾時不得進入，但「已於規定時間內到達投票所尚未投票者，仍可投票」。

林俊儀認為，所謂「投票所」不應只限於室內空間，在四點前抵達並在外排隊者，投票資格並無問題，且同法也沒有規範同一選區全部投完才能開票，選務人員依法開票，並無違法問題。但他認為這次選舉確實有些問題，是法律漏洞，未來選務機關得更謹慎規劃或透過修法解決，以免影響選舉公平性。

這次選舉確有法律漏洞 應修法解決

曾任投開票所主任管理員的律師劉邦繡認為，依選罷法第五十七條第四項規定，「投票所」於投票截止時間的下午四點後即改為「開票所」，選務人員並無「違法」問題，丁以此主打「選舉無效」成立機率較低；律師陳振瑋也認為丁的勝訴機會不高。

丁要證明 有多少選民因此改變意向

律師林俊峰則指出，丁守中首先要證明有多少（或比率）的投票所，在下午四點後仍進行投票？第二是有多少選民在此情況下投票？第三是有多少選民在排隊投票時，以手機觀看新聞、通訊軟體、社群軟體的開票訊息？最困難的一點是，有多少選民因此改變投票意向？是否全可歸責於中選會或北市選委會，造成選民接收不當的開票訊息，進而改變或影響投票意向，導致丁本應當選而落選？要勝訴很困難。

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