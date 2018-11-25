南投縣長當選人／林明溱 身段柔軟 讓縣民有感

2018-11-25

記者張協昇／特稿

身為國民黨在濁水溪以南唯一執政的縣市長，尋求連任的南投縣長林明溱深耕基層，展現勤政親民作風，施政滿意度勝過中部其他縣市長，果然在此次百里侯之爭成功擄獲民心，再為國民黨守住一片藍天。

出身省政府公務員的林明溱，當年將集集打造為全國著名的觀光小鎮，在政壇一路扶搖直上，從立委到南投縣長，他身段柔軟、親和力高，就像厝邊的「歐吉桑」。

林明溱以行動縣長自居，深入各鄉鎮市舉辦縣民時間，傾聽民意，也常站到第一線，勘察各項道路工程等基礎建設；尤其他率各縣市之先，揚言不配合一例一休政策槓上中央，更打響知名度。

二○一四年的縣長選舉，受到前縣長李朝卿貪污案影響，加上國民黨施政不力，民怨四起，大環境對林明溱選情相當不利，但最後林仍以五千多票險勝。四年來，林明溱力求改善政風，以勤政讓人民有感，加上大環境時移勢易，佔盡天時、地利、人和，順利連任並不令人意外。

惟林明溱四年下來的施政，許多政見並未兌現或仍在推動中，施政成效仍待提升。由於林明溱已六十七歲且無連任壓力，未來四年是否能落實政見、帶領南投蛻變，留下良好的政績，甚至實現選前喊出的「穩住南投、翻轉台灣」口號，再創個人政壇生涯高峰，則有待觀察與考驗。

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