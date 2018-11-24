花媽拉其邁玩直播：一定要超越我

2018-11-24

〔記者王榮祥、蔡清華、洪臣宏、黃佳琳／高雄報導〕總統府秘書長陳菊昨天下午首度與民進黨高雄市長候選人陳其邁上臉書直播！她回顧與高雄共同打拚十二年的經驗，也期許陳其邁「超越花媽」，陳其邁當場承諾一定努力，不會讓花媽失望。

陳菊晚間也到陳其邁的選前之夜登台助講，她強調，一個對高雄不了解、對高雄發展方向不清楚的候選人，透過特定媒體、特定政治立場、很多外來勢力，想要影響這次選舉，幸好高雄人已經忍不住，站了出來。

陳菊表示，高雄需要一流、專業、了解高雄人艱苦的候選人，高雄還有很多計畫、發展要做。

陳菊也在直播時指出，民進黨在高雄努力改造愛河，從源頭一路到中上游，已進入最後一哩路，這最後的工作應該由陳其邁完成，他責任重大。

陳菊說，高雄從一個重工業城市不斷轉型，民進黨致力經濟面，也在生活面不斷增強，包括規劃很多綠色空間，相信高雄人一定會有感受，感受到高雄不一樣，卻有人一直說高雄又老又窮。

陳菊強調，做一個擔任十二年的市長，覺得高雄好不容易拚到現在，好不容易爭取到捷運延伸到路竹、爭取到橋頭科學園區、爭取到第三條捷運黃線及捷運延伸到林園。這些都需要有高度執行力、夠專業、夠了解高雄、能帶領團隊的人推動，相信陳其邁會做得很好，會比花媽更好。

總統偕陳拜廟 鄉親夾道歡迎

總統蔡英文昨天輔選的第一站，也來到高雄。她與陳其邁到褒忠義民廟參拜，受到客家鄉親支持者夾道歡迎。她說，全世界的人都在看，台灣發展多年的民主，會不會因外力介入而失敗，高雄人再一次站在守衛民主的第一線，要向世界證明台灣民主不能被打倒。

賴揆南下力挺 背書陳的政策

行政院長賴清德同樣南下高雄力挺陳其邁，並為陳的政策背書。賴清德表示，陳其邁推出的橋頭科學園區、高雄捷運紅線由岡山延伸到路竹等政策，行政院都已核定，未來高雄捷運會與台南市的捷運串連，把南部科技走廊串連起來，平衡高雄和台南的經濟發展。

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